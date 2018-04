Ribica prihvatila 35 tisuća kuna i izašla iz kuće, Marin ispao pa se vratio

Big Brother je u večerašnjoj emisiji uživo ponovno priredio šokove za stanare. Odmah na početku emisije objavljeno je kako je Marin dobio najmanje glasova gledatelja, pa je izašao iz kuće.

- Drago mi je što sam stigao toliko daleko, nisam se tome nadao - rekao je Marin, koji je kasnije ušao u kuću.

Antoniji se zatim u studiju pridružio Bogo, stanar koji je ispao u četvrtak. Kazao je kako mu je čudno što ga prepoznaju na ulici i pitaju za dojmove. Kao glavne favorite za pobjedu osim Anezi istaknuo je Orkyja i Antonija. Bogo je prošlog tjedna napisao pjesmu za Anezi, a ona ju je večeras uživo otpjevala, uz pratnju stanara.

- , Jako sam zadovoljan kako ste to odradili. Svima predviđam blistavu karijeru - kazao je Bogo stanarima. No, pravi šokovi tek su uslijedili. Antonija je ponovno pozvala Marina i predstavila mu ponudu. Mora izabrati jednog stanara kojem će Big Brother ponuditi 35 tisuća kuna da odmah izađe iz kuće. Ako stanar to prihvati, Marin zauzima njegovo mjesto. Marin je nakon kratkog razmišljanja izabrao Ribicu, koju je Big Brother pozvao u ispovjedaonicu i ponudio joj 35 tisuća kuna. Ona je to odmah prihvatila i sretna napustila kuću, a Big Brother je za taj iznos umanjio glavnu nagradu.

- Kao pobjednicu gledam Anu, jer sam se s njom najviše složila - rekla je Ribica, koja kao pobjednika nikako ne bi vidjela Bojana.