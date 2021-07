Legendarni Mišo Kovač slavi 80. rođendan, kći Ivana emotivnom objavom obratila se ocu

Legenda hrvatske glazbene scene Mate Mišo Kovač danas slavi 80. rođendan. Pjevač koji je prije dvije godine proslavio čak 50 godina na glazbenoj sceni dobio je i posebnu nagradu za najtiražnijeg pjevača svih vremena, budući da je prodao više od 20 milijuna ploča.

Mišo je danas dobio brojne čestitke obožavatelja, a posebno mu je čestitala kći Ivana, koja je na Facebooku objavila zajedničku fotografiju uz emotivnu objavu.

Foto: Screenshot

"Veliki 80-ti Velikog Čovika...Moja stina, oslonac, prijatelj, pola mene... Želim ti more zdravlja i sriće! Ljubav i mudrost već imaš... Sritan ti rođendan! Moj ćaća.. veći od života! Voli te beskrajno 'Tvoja mala'", napisala je emotivna Ivana.

Mate Mišo Kovač davnih dana postao je sinonim bezvremenske glazbene kvalitete ovih prostora.

S pjesmom “I can’t stop loving you” Raya Charlesa na natjecanju talenata u Karlovcu zapazili su ga glazbeni producenti, ali hit kojim se etablirao među priznate izvođače bila je pjesma “Više se nećeš vratiti” koju je potpisao tada mladi skladatelj Đorđe Novković, s kojim je surađivao do kraja njegova života. Iza njega je bezbroj koncerata i ispunjenih dvorana te stadiona, stotine tisuća prodanih ploča, a sve to prati vjerna vojska obožavatelja zbog koje je postao svojevrsni kulturološki fenomen jer ga obožavaju svi, od sedam do 77 godina.

– Pa moja prva ploča izašla je 1964., isto kada i Beatlesima – kazao nam je u intervjuu prije dvije godine povodom koncerta u zagrebačkoj Areni i nastavio: – Prvu ploču prodao sam u 10 tisuća primjeraka, drugu u 30 tisuća, isto 1964. Onda sam pobijedio 1969. na Šlageru sezone u Sarajevu i tu sam ploču prodao u 500 tisuća primjeraka. Mojim današnjim fanovima ljubav prema mojim pjesmama prenijeli su njihovi očevi, majke i djedovi – objasnio je pjevač koji je kao dijete odrastao u istoj ulici u kojoj su živjeli pokojni glazbenici Vice Vukov i Arsen Dedić.

Bio je navijač Hajduka i često je iz Šibenika putovao brodom za Split, a poraze svoje momčadi primao je vrlo emotivno. Bavio se nogometom i branio za juniorsku momčad HNK Šibenik, ali nakon što je čuo nastupe šibenskog pjevača Ljube Lučeva, 16-godišnji Mišo odustao je od nogometa i posvetio se glazbi. Završio je srednju industrijsku školu, izučio zanat tapetara i 1961. podijelio naslov najboljeg na natjecanju “Prvi glas Šibenika” s Mirkom Vukšićem, a za nagradu je odabrao singl Elvisa Presleya.

Danas je jedno od najsnažnijih imena hrvatske glazbe o čijim se koncertima govori desetljećima poslije, pa tako i o onom na Poljudu 1993.

– Zauvijek ću pamtiti svoj koncert iz 1993. u Splitu na Poljudu. Bilo je oko 53 tisuće ljudi premda stadion prima 40 tisuća. I koncert koji neću nikada zaboraviti bio je onaj u zagrebačkom Lisinskom. Imao sam dva koncerta i na kraju koncerta dva momka od 20-ak godina spustili su se na zemlju i ljubili moje cipele. To se nije dogodilo nijednom pjevaču ne u Hrvatskoj, ne u Europi, nego u svijetu – tvrdio je Šibenčanin koji nikada nije krio domoljublje i koliko voli Hrvatsku, a tome u prilog ide priča da je tijekom Hrvatskog proljeća 1971. novac od zarade prodanih ploča uplatio za gradnju autoceste Zagreb – Split. Iste te godine zamalo je poginuo u prometnoj nesreći kod Zadra. Njegov automobil bio je potpuno smrskan, a kako mu je ostao ožiljak iznad gornje usne, Mišo je odlučio pustiti brkove koji će mu kasnije postati zaštitni znak. Njegov lik obožavatelji i dan danas tetoviraju na različite dijelove tijela.

Unatoč svemu, Šibenčanin je tijekom svoje bogate karijere postao dobitnik mnogobrojnih priznanja i nagrada, među kojima je i Porin za životno djelo te za najbolji tematsko-povijesni album te nagrada za najboljeg pjevača svih vremena.

