DAVID GILMOUR

Legendarni gitarist prodao 127 gitara za 21,5 milijun dolara i donirao svu zaradu

Među ponuđenim glazbalima bio je "Black Strat", Fender Stratocaster iz 1969. koji je Gilmour koristio na svakome Pink Floydovu albumu, od "The Dark Side of the Moon" do "Final Cuta".