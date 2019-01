Kad čujete koji su najprodavaniji albumi, mogli biste pomisliti da smo u 1969. godini

Kako slušate glazbu? Na CD-u, s interneta ili na vinilu? Kakav god je odgovor, ako niste pasionirani slušatelj, mogli bi vas iznenaditi službeni podaci o prodaji nosača zvuka u SAD tijekom 2018., objavljeni u statistici agencije Nielsen Music.

Kad već u ovoj rubrici stalno čitate o albumima, pogledajmo kakva je situacija u svijetu. Znamo da je prodaja vinila, tog “odbačenog” formata, u stalnom usponu, ali brojke koje dolaze iz Amerike kao i Velike Britanije već godinama govore o njegovu uskrsnuću. Prodaja vinila u SAD bilježi porast već trinaestu godinu zaredom. Primjerice, prošle godine u SAD prodaja vinila porasla je 15 posto, ali kad čujete koji su najprodavaniji albumi mogli biste pomisliti da smo u 1969., a ne 2019. godini. Jer izvođači koji su lani prodali najviše vinila u sjevernoj Americi bili su The Beatles, Pink Floyd i David Bowie.

Prodaja digitalnih albuma i dalje donosi najveći dio financijskog albumskog kolača. Ali dok prodaja CD-ova pada (iako još uvijek donosi više prihoda od prodaje vinila), prodaja ploča raste, a govorimo o zahtjevnijem formatu koji se ne koristi u tolikoj mjeri poput digitalne “kupovine”. Dapače, upravo je porast prodaje vinila poboljšao ne baš ružičastu sliku koja svjedoči o padu prodaje albuma dok raste potražnja za singlovima, tj. pojedinačnim pjesmama. U usporedbi sa situacijom u Hrvatskoj, brojke su astronomske.

Tako je u SAD-u prošle godine prodano 16,8 milijuna primjeraka ploča, što je porast od gotovo 15 posto u odnosu na prethodnu godinu, a ukupna brojka najveća je od 1991. godine otkako je agencija Nielsen Music počela bilježiti naklade. No ukupna je prodaja albuma (na CD-ovima, pločama, digitalnim platformama i kasetama) u 2018. pala za 17,7 posto, na 141 milijun primjeraka. U tom je prodaja vinila sudjelovala s 11,9 posto ili 16,8 milijuna prodanih primjeraka. Godinu ranije prodaja vinila u ukupnoj slici bila je 6,5 posto, pa je lanjsko povećanje prodaje više nego dvostruko, što su u biznisu itekako dobre brojke.

Ne računajući digitalno tržište, ukupan udio vinila u prodaji “fizičkih” nosača zvuka bio je 19,1 posto, za razliku od 14 posto u 2017. Ukupna prodaja albuma, ne računajući digitaliju, iznosila je 88 milijuna primjeraka, što je pad od gotovo 16 posto u odnosu na godinu prije, a od te brojke CD-ovi su se prodali u 70 milijuna primjeraka, što je pak pad od 20 posto u odnosu na 2017. Ukratko, CD je i dalje format na kojem se prodaje najviše albuma, dok ga slijedi digitalni format u kojem je u SAD-u lani kupljeno 53 milijuna albuma, što je opet pad od 20 posto spram godine ranije.

Ponovimo, jedino prodaja vinila bilježi stalni rast. Najviše su ih u Americi 2018. prodali Beatlesi, 321.000 komada. Njihov najprodavaniji album bio je “Abbey Road”, koji je sa 76.000 prodanih primjeraka završio na četvrtom mjestu. Beatlesi imaju još nekoliko albuma među prvih petnaest, pa je tako njihov “bijeli” album prodan u 56.000 primjeraka (11. mjesto), dok je “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” na 13. mjestu s 50.000 prodanih primjeraka vinila. I ostatak izvođača s najprodavanijim albumima na vinilima čine rock legende iz povijesti; Pink Floyd prodali su 177.000 vinila, David Bowie 150.000, Panic! at the Disco 148.000, Fleetwood Mac 139.000, Led Zeppelin 138.000, Michael Jackson 131.000, Jimi Hendrix 119.000, Metallica 116.000 i Queen 113.000.

Pojedinačno, najprodavanije ploče u SAD-u 2018. bili su albumi s filmskom glazbom “Guardians of the Galaxy: Awesome Mix Vol. 1” (84.000 primjeraka) i “Thriller” Michaela Jacksona (84.000), zatim slijede Fleetwood Mac s “Rumours” (77.000), Beatlesi s “Abbey Road” 76.000, Prince and The Revolution (“Purple Rain”, 71.000), Pink Floyd (“The Dark Side of the Moon”, 67.000), Bob Marley and The Wailers (“Legend: The Best Of”, 61.000), Queen (“Greatest Hits”,60.000), Amy Winehouse (“Back to Black”, 59.000), koliko su prodali i Panic! at the Disco s albumom “Pray for the Wicked”.