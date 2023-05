Legendarna grupa Queens Of The Stone Age ekskluzivno za Večernji: 'Volimo Hrvatsku'

Jedan od najpoznatijih rock bendova današnjice Queens Of The Stone Age 16. lipnja izdat će svoj dugoočekivani osmi album "In Times New Roman". Najavili su ga singlom “Emotion Sickness”, te otkrili kako uskoro kreću na svjetsku turneju. Nažalost, zasad ih nećemo vidjeti u Hrvatskoj gdje su dosad nastupali tri puta, posljednji put na InMusic festivalu prije šest godina. Uz frontmena grupe Josha Hommea kreativna snaga Queensa je i basist Michael Shuman, koji nam je u ekskluzivnom intervjuu za Večernji list otkrio sve o novom albumu, ali i po čemu pamti nastupe u Hrvatskoj.

- Volim to mjesto. Iz nekog razloga uvijek pomislim da je tamo sunčano, iskreno. Možda zato što smo tamo ljeti, ali uvijek mislim da je prekrasno i da su obožavatelji nevjerojatni. Znam, obećavam da ćemo biti tamo ove godine i sljedeće godine, poručio je član legendarnih Queensa obožavateljima u Hrvatskoj.

Video intervju s Michaelom Shumanom možete pogledati na portalu Vecernji.hr od 18 sati.

