Larisa Lipovac Navojec: Porod je trajao 18 sati, u jednom trenutku sam pomislila kako ne znam roditi

U podcastu "Mame kod Lane" kod glumice Lane Gojak Bajt gostovala je Larisa Lipovac Navojec. U novoj epizodi Larisa donosi autentično i emotivno istraživanje vlastitog roditeljskog puta, otkriva kako pomiriti karijeru punu putovanja i privrženost djetetu te nudi dragocjene uvide o uspješnom suroditeljstvu i nakon razvoda. Zahvaljujući svom iznimnom talentu i radu Larisa uživa visoko poštovanje u svijetu izvedbenih umjetnosti, jednako kao plesačica, koreografkinja ili edukatorica.

Kao predana majka pak donosi svoju osobnu i jedinstvenu perspektivu u ovoj epizodi, dijeleći vlastita iskustva i znanja koja je stekla kroz odgoj djece, i kao majka, i kao edukatorica. Slušatelje očekuje nadahnjujući i iskren razgovor u kojem će Larisa otkriti tajne održavanja harmoničnih obiteljskih odnosa unatoč svim izazovima koje život donosi. Njena priča poslužit će kao nadahnuće i podrška svima koji su se suočili ili se trenutno suočavaju sa sličnim situacijama.

- Nisam htjela biti mama, tek kad sam prešla 30 sam počela gledati oko sebe i shvatila sam sve moje prijateljice imaju djecu i pitala sam se jesam li ja već prestara za to. Za razliku od moje mame i sestre koje su mlade postale mame, ja sam dozvolila da to dijete dođe k meni i Grgur mi je u jednom trenutku rekao; Ja sam mama odabrao tebe. I mi smo se tako spojili! Grgura sam dobila s 33 godine i nisam bila mlada rodilja. Super sam sretna i drago mi je što nisam uvijek brijala na djecu, ali drago mi je što sam rodila i što imam Grgu. - ispričala je Larisa. U razgovoru je rekla kako je imala urednu trudnoću i bila je jako aktivna na poslu sve do sedmog mjeseca kada su se pojavili lažni trudovi i ginekolog joj je rekao da mora stati i smanjiti tempo.

- Nisam znala kako će to izgledati kada dođe Grgur, ali sada zajedno rastemo, nije bilo lako kad je došao i svaki dan učim od njega i mislim da je to cilj da učimo svaki dan od naše djece. - rekla je Lipovac. Ispričala je i kako je njezin porođaj trajao skoro 19 sati.

- Napatila sam se. 18 - 19 sati sam bila u rađaoni, mislila sam u jednom trenutku da ja ne znam roditi, pa mi je babica rekla došli ste tu, nitko nije otišao bez djeteta van, dakle i vi ćete otići kući s djetetom i rodit ćete. Rodila sam prirodno, a kad sam došla s trudovima u bolnicu pogledala me doktorica i rekla čime se vi bavite. Rekla sam da sam plesačica i uzvratila mi je; a dobro, budemo se mi još dugo družili - ispričala je Larisa i priznala kako je doktorica bila u pravu jer porod je dugo trajao. - Čim je Grga izašao na svijet odmah sam bila povezana s njim i trebao mi je taj mali čovjek - rekla je. Prisjetila se i prvih dana s bebom.

- Nisam znala ništa o dojenju, znalo me izdeprimirati koliko sam spetljana. Zahtjevna stvar je dojenje, ali kad se uspostavi je lakše. Čitala sam knjige o svemu, ali na papiru i u praksi nije isto. Bojala sam se i da ga ne strgam. Prvi put kad mi je Grga pao je bilo kad sam ga presvlačila i odmah sam zvala sestru i rekla sam joj: Ja sam najgora majka. Moja sestra, koja ima troje djece mi je rekla da su njoj klinci pali sto puta i da je to sasvim normalno. O tome se treba pričati, kao o dramama kroz koje mame prolaze s pupkom bebe i sličnim stvarima - rekla je Larisa. Opisala je i kako su ona i bivši suprug Goran Navojec sinu rekli da se razvode.

- Grgur je imao tri godine kad smo se razveli. Ne znam je li to sreća ili zdrava pamet ili se sve to poklopi u životu. Grgur nam je prioritet i znali smo da se moramo sabrati i napraviti dva koraka unatrag i da osjećaj neuspjeha ne smije preuzeti važnost. Tu se i Grgur ponio odlično. Razgovarali smo s bračnom savjetnicom i rekla nam je da mu to kažemo dok se igra i da ga previše ne opteretimo s tim. Pripremali smo se kako mu reći i nije to jednostavno. Rekli su mu kako ga volimo i da će sve biti isto, i uvijek ćemo biti tu za njega i nastala je tišina. Mislili smo kako je tužan i pitala sam ga je l' shvatio što smo mu rekli, on se okrenuo prema meni i rekao: Da, shvatio sam, zašto me to pitate, pa tata i mama me vole. Mi se oko svega dogovaramo i naši partneri koji su s nama sada razumiju to i uvijek Grgura stavimo na prvo mjesto. Mi smo obitelj za cijeli život - rekla je Larisa.

