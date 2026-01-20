Lepa Brena o seksu s Bobom Živojinovićem: 'Šest dana nismo izlazili iz sobe, zidovi su popucali'

Srpska pjevačica Lepa Brena gostovala je u tamošnjem popularnom podcastu imena "Voscast" gdje su ju ugostila dvojica pripadnika generacije Z. Ovaj spoj generacija za gledanje u emisiji bio je itekako zanimljiv, a pjevačica je s njima razgovarala više od čak četiri sata te je sa sobom povela i mlađeg sina Viktora Živojinovića. S mladićima je prošla sve zanimljive teme od početka karijere i djetinjstva pa sve do danas. Voditelj i influencer Vojislav Panjković upitao ju je za savjet mladima kako da budu sigurni da su pronašli pravu osobu za sebe. - Moraš pratiti svoj intelekt i intuiciju - kazala je Brena te dodala da mladi trebaju živjeti zajedno kako bi se što bolje upoznali. Smatra i to da je prava ljubav davanje maksimalne slobode svom partneru ili partnerici te da kreira svoj socijalni i privatni život, kao i zajednički, ljubavni život bez trunke ljubomore. - Sloboda je jedini način da znaš da ta osoba nikada neće ništa loše napraviti da povrijedi vašu ljubav. Može ići gdje god želi, može biti gdje god želi, s kim želi, jer mi smo žene danas... Puno radimo s puno muškaraca. Dobro, ja priznajem da danas ima i gej veza. Danas je to sve normalno. Sve je transparentno, ali vjerujem i dan-danas da su povjerenje i sloboda jedina prava ljubav između dvoje ljudi - među ostalim, ispričala je Brena u podužem intervjuu.

Prisjetila se i početka zajedničkog života sa suprugom, umirovljenim tenisačem Slobodanom Živojinovićem. - Ja i Bobo kad smo se upoznali, šest mjeseci nismo izašli iz sobe. Nas dvoje smo otišli u Interkontinental - kazala je, a ovom je izjavom iznenadila i mlade voditelje. Dalje je napomenula kako ipak nije riječ o mjesecima, već danima. - Ja pričam sada o cijelom svom životu. Što? Mislite da nismo imali, da nismo izašli šest dana iz sobe, da je to bio samo seks? Pa hvala Bogu da je bilo tako! To se dogodilo kada se trebalo dogoditi - priznala je pjevačica. Ono što je nama svakako ukralo pažnju jest njezin prvi susret s pokojnom proročicom iz Bugarske, Vangom. - Godine 1989. otišla sam u Bugarsku jer sam imala turneju. Bugarska Vlada me zamolila da posjetim proročicu Vangu. Ona je bila pod zaštitom države, svatko je mogao uplatiti državi trideset dolara te bi onda oni tu osobu stavili na spisak da može doći do nje. Ispred njezina doma su bili toliki redovi, šatori... Kod nje su bili i Hitler, svi kraljevi i predsjednici koji su bili na Balkanu. Kada sam trebala otići kod nje jednostavno sam se prepala - započela je Brena te nastavila:

- Inače, ja volim horoskope, gledanje u kavu, tarot, i to je sve neka vrsta zabave. To je psihološki trenutak u kojem se čovjek zabavi, što je i razumljivo. Otišla sam kod nje i trebala sam prije odlaska spavati na šećeru. Zato što, pamti voda, šećer i vino, a to je po homeopatiji. Trebala sam spavati na šećeru jer on upija moj život i moju budućnost. Za mene je bio pakao spavati na šećeru, nisam oka sklopila. Kad sam došla kod nje, rekla mi je: "Ti si Lepa Brena". Kada je to rekla noge su mi se oduzele. Ona je bila slijepa, i rekla mi je da je prije pet godina nego sam došla kod nje napisala da ću doći kod nje i posjetiti Bugarsku - otkrila je Brena te nastavila:

- A zašto ja vama ovo uopće govorim. Do tada sam ja mislila da ja kreiram svoj život, da sam ja sve sama smislila, a i u životu sam imala općenito puno više dobrih poteza nego loših. Poslije razgovora s Vango shvatila sam da je to sve moja sudbina, moja životna karma. Rekla mi je da ću otvoriti neku kuću, zgradu, da će sa mnom raditi puno pjevača, svirača, mladih ljudi. Tada mi je predvidjela Grand produkciju. Rekla mi je da ću se udati za muškarca koji nosi bijelu uniformu. Ja sam mislila da ona vidi na primjer doktora, znanstvenik... Mislila sam si: "Što ću ja s tim luđacima?" Rekla sam joj da priča gluposti i da ne može to tako biti. Rekla mi je i to da ću rađati samo mušku djecu i da ih mogu roditi deset, ali da će svi bit dječaci. Bila sam u čudu i rekla joj zbunjeno i pomalo tužno: "Čekaj, nikada neću imati kćer?", a ona mi je odgovorila: "Nikada". Nakon toga mi je rekla kada iduće godine dođem ponovno u Bugarsku da prvo nju posjetim. Rekla sam kako ne planiram ponovno dolaziti jer sam se željela odmoriti, doslovce otići u mirovinu, a ona se na to nasmijala. Umrla je od smijeha -prisjetila se Brena u Voscastu.

- Rekla mi je dok sam živa da nikada neću napraviti pauzu i da ću zauvijek raditi. Silno sam željela odmor, dobila sam ga samo mjesec dana. Nakon toga me zvao menadžer i rekao da u rujnu imam turneje u Bugarskoj, baš onda kako je i Vanga prorekla. Kada smo se ponovno vidjele rekla mi je da ću biti dugovječna i zauvijek lijepa - zaključila je pjevačica.