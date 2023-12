Maja se u finalu pojavila u haljini teškoj čak 15kg, o ovome će se dugo pričati

Božićno izdanje pjevačice Maje Šuput u finalnoj emisiji Supertalenta sve je koga ostavilo bez teksta, a ona se u emisiji pojavila ni više ni manje nego u crvenoj haljini poput Bake Mraz i to teškoj čak 15 kilograma!

"Večeras u službi Maje Mraza. Ne morate gledati kroz dimnjak ili prozor... Dovoljno je da okrenete na Novu TV i ja dolazim k vama jednim klikom", napisala je Maja pored fotografija u haljini.

"Znači haljina je sjajna", "Pobjeda, gasi sve", "Wooow", "Najljepše izdanje do sada, predivna Mrazica", "Svaka čast", pisali su joj pratitelji u komentarima. Kao i za dosadašnje stylinge, a i sve Majine bilo u emisijama, bilo na gažama, za ovo remek djelo zaslužan je stilist Marko Grubnić.

U ovu spektakularnu kreaciju uloženo je puno vremena i truda, a sve detalje otkrio je Grubnić za Novu TV.

"Ovo je baš moja verzija božićne haljine. Moje viđenje, percepcija, vizija i djelo božićne haljine. Ovim putem bih se svakako zahvalio Ivani Bilić kojoj su vrijedne žene izradile ovu haljinu. Jako puno žena je radilo i jako, jako puno metara materijala je utrošeno u haljinu. Ručno su šivani kristali na ramenu, haljina je rađena od crvenog, raskošnog, božićnog baršuna, s bijelim rubovima. Ovo je moja verzija moderne Mrazice, s raskošnom božićnom toaletom koja je ustvari krinolina, a ispod je korzetirana haljina, izuzetno teška i velika. Maja je surovi profesionalac koji se nikad ne žali i stvarno iznese sve bez problema, no ovaj je put ozbiljno bio problem, jer haljina je teška valjda 15 kila, pa joj je bilo teško u tome se kretati i nositi. Međutim, efekt koji smo izazvali na samom snimanju, a nadam se da ćemo to prenijeti i u domove dragih gledatelja, jednostavno je baš, ali baš wow. Evo moja želja je za kraj ove jubilarne 10. sezone, gdje smo se stvarno trudili i isprsili, gdje smo stvarno dali sve od sebe da ljudima u domove unesemo glamur i čarobnu glamuroznu prašinu svake nedjelje, nekakva kruna ove cijele 10. sezone upravo ova haljina, na koju sam izuzetno ponosan i poklopilo se to da idemo zaista na Badnjak. Jednostavno se sve poklopilo i ova haljina se morala desiti. Haljina se radila dugo, dugo je postojala u mojoj glavi, a ja ovim putem i s ovom haljinom želim svim ljudima dobre volje, čistog srca i dobre duše čestitati Božić. Ovo je moj poklon njima na Badnjak i baš sam jako sretan i ponosan da se sve poklopilo", rekao je Marko.

