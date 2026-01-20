VIDEO Bend je objavio svoj drugi album s kojim se odlučio na plesniji, brži i čvršći groove i živi bubanj

Novo lice na sceni jest i bend Elephant Hump koji je nedavno objavio svoj drugi album imena "Telekomander". Radi se svojevrsnoj prekretnici ovog benda koji se za drugo izdanje odlučio na plesniji, brži i čvršći groove i živi bubanj. Na albumu se nalazi osam skladbi i zamišljen je da se sluša kao cjelina, a detalje rada ovog brenda predstavio nam je gitarist Dražen Gašparac.

- Naziv albuma odlučili smo preuzeti od istoimene pjesme, koja je bila drugi singl. Ukupno su objavljena tri singla prije objave albuma (Thinn Jazz, Telekomander i Space Lobby). Pjesme "Why Knot" i "Thinn Jazz" funkcioniraju kao poveznica između prvog i drugog albuma. Uz glazbu, veliku pažnju smo posvetili i vizualnom identitetu jer se ipak radi o vinilu! Cover albuma (digitalno i vinilno izdanje) radio je Antonio Karača - ističe te dodaje da su promociju albuma imala u Saxu i da je bilo super.

- Sax je prostor u kojem si neposredno povezan s publikom, a "Telekomander" se pokazao kao odličan live materijal. Izveli smo ga u cijelosti kao što je i na albumu. Nakon koncerta imali smo lijepo druženje s publikom, i prijateljima, potpisivanje vinyla... - opisuje te dodaje da će bend uživo nastupiti i 6. veljače u Jiggy baru te "Telekomander" tamo mogu čuti svi koji još nisu, a žele ga poslušati uživo. Uz to, želja im je i što više nastupa na festivalima i eventima, a planiraju i merch. Elephant Hump, uz Dražena, čine i Matija Nikić (perkusije), Lovro Vrus (bass gitara), Ivan Papišta (saksofon) i Marin Zaninović (bubnjevi).

- Zana i ja poznamo se dugi niz godina, ekipa iz kvarta (smijeh). Matiju odvojeno poznam iz perioda plesanja salse, dok Lovru znam također jako dugo vremena iz krugova bendova, sviranja i slično, ali nikada prije nismo skupa svirali. S Ivekom nas je spojila neka viša sila - prepričava nam Dražen te dodaje da inspiraciju crpe iz svakodnevnih situacija i kroz zajedničke svirke. Pitamo i kako su došli do imena:

VIDEO Sjećate li se? Zbog ove splitske ljepotice cijela je Jugoslavija pozorno pratila natjecanje za miss u Londonu

- Ime benda smo izmislili Danijel Hršak i ja, na samom početku kada sam na temelju projekta tražio ljude. Prvi su bili Matija Nikić, Lovro Vrus i Danijel Hršak.

U slobodno vrijeme članovi benda vole boraviti u prirodi i družiti se.

- Kao bend se najviše volimo družiti uz dobru klopu i cugu - kažu, a kao najveću podršku ističu ljude koji ih prate od početka: publiku, obitelj i prijatelje.

- To je ekipa koja dolazi na koncerte, sluša našu glazbu, prati razvoj benda i daje nam iskreni feedback - ističe Dražen iz Elephant Humpa.