Marijana Mikulić emotivnom porukom čestitala suprugu rođendan: 'On je centralna ličnost moje predstave'

Marijana Mikulić, jedna od naših najpoznatijih kazališnih i televizijskih glumica, iskoristila je posebnu prigodu kako bi javno izrazila ljubav i zahvalnost svom suprugu Josipu Mikuliću. Povodom njegovog rođendana, objavila je seriju fotografija na kojima par pozira nasmijan i zagrljen, a slavljenička atmosfera vidljiva je i na fotografiji na kojoj zajedno režu tortu. Proslava se odvila nakon druge izvedbe njezine nove monodrame "MARE #zenamajkaglumica", a glumica je u opisu priznala da je vikend bio ispunjen nervozom i stresom, ali je završio na najljepši mogući način, druženjem s najdražim ljudima.

U emotivnoj objavi, Marijana je otkrila koliko je njezin suprug, inače sveučilišni profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, utjecao na njezino najnovije profesionalno ostvarenje. Njezina monodrama, koja je nedavno doživjela premijeru u Maloj dvorani Vatroslava Lisinskog, inspirirana je upravo njihovim brakom. "Predstava nastala na bračnim zavrzlamama. On centralna ličnost, jer u braku sam s njim, jel", napisala je glumica, dajući publici uvid u intimnu pozadinu svog autorskog projekta. Kroz predstavu, Marijana se bavi temama braka, majčinstva te izazovima usklađivanja obiteljskog i poslovnog života, što je očito tema koja duboko rezonira s njezinim životom.

Marijana je naglasila kako je iza njih dvadeset godina zajedništva, ispunjenih usponima i padovima, ali i ustrajnošću koja ih je održala. Posebno je istaknula žrtvu koju je njezin suprug podnio u posljednjih godinu dana kako bi joj omogućio da se posveti stvaranju predstave. "Nakon puuuno mog potezanja i odricanja za dobro njegove karijere, zadnjih godinu dana je on potegnuo za nas oboje. I rodila se ‘Mare #zenamajkaglumica’. Mužinjo hvala ti!!", poručila je. U duhovitom tonu, dodala je kako je njezin posao zapravo "posao za tri dobre žene", aludirajući na složenost balansiranja uloga supruge, majke i glumice, te je pohvalila supruga što je sve to "potegao sam".

Ova iskrena i topla objava izazvala je lavinu pozitivnih reakcija među njezinim pratiteljima. Komentari poput "Divni ste obadvoje, volite se" i "Golupčići preslatki" ispunili su prostor ispod fotografija, a mnogi su paru poželjeli dug i sretan zajednički život.

Glumica Marijana Mikulić (43) i njezin suprug Josip (46) primjer su para čija ljubavna priča podsjeća na scenarij romantičnog filma. Oboje rodom iz istog kraja, ona iz Širokog Brijega, a on iz obližnjeg Kočerina, upoznali su se prije više od dvadeset godina u Hercegovini. Sudbina ih je spojila na jednoj ljetnoj svadbi, gdje su otplesali svoj prvi ples. Iako je nakon tog susreta prošla cijela godina, idućeg ljeta ponovno su se našli na drugoj svadbi, gdje su i prohodali. Treće ljeto, 2005. godine, bilo je rezervirano za njihovo vjenčanje, održano u istoj sali i uz isti bend koji je svirao kad su se upoznali. "Bila je to lijepa, vesela i 'mala' svadba s 300 ljudi", prisjetila se glumica kroz smijeh. Od tada su zajedno plesali kroz život, ponekad spretnije, a ponekad manje spretno. "Al' evo nas, još uvijek tu. I jedno sa sigurnošću mogu reći, dosadno nam sigurno nikad nije", istaknula je Marijana povodom jedne od obljetnica.

Dok je Marijana gradila uspješnu glumačku karijeru, njezin suprug Josip Mikulić postao je redoviti profesor i pročelnik Katedre za turizam na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Na početku braka, kako je glumica otkrila, život je bio neusporedivo lakši. Oboje su bili posvećeni svojim karijerama i jedno drugome, no dolaskom djece dinamika se potpuno promijenila. Njihov svijet postao je bogatiji, ali i znatno izazovniji s trojicom sinova: Ivanom (16), Andrijom (11) i najmlađim Jakovom (7). Obiteljski dom ispunio se dječjim smijehom, ali i novim brigama, pogotovo bez pomoći baka-servisa. "Zapostavljeni smo malčice jedino nas dvoje i naš brak, ali i to će, sigurna sam, sjesti na svoje mjesto čim se malo uhodamo", govorila je Marijana nakon rođenja trećeg sina. Međutim, život im je donio izazove koje nisu mogli ni zamisliti.

Posljednjih nekoliko godina za obitelj Mikulić bilo je iznimno turbulentno. Suočili su se s dijagnozom poremećaja iz spektra autizma kod najmlađeg sina Jakova, što je zahtijevalo svakodnevne odlaske na terapije i potpunu reorganizaciju života. U jeku svega toga, upustili su se u prodaju stana te kupnju i renovaciju kuće na zagrebačkoj Trešnjevci kako bi svaki od sinova imao svoj prostor. Kao da to nije bilo dovoljno, Josip je dobio prestižnu stipendiju Zaklade Aleksander von Humboldt za jednogodišnji istraživački rad u Berlinu. Njemu je ta odluka pala teže nego meni. "Bio je u drami što nas ostavlja na godinu dana i brinuo se kako ću se snaći sama s troje djece. Zapravo se nije mogao ni veseliti tom važnom koraku u karijeri, no rekla sam mu da ljudi prežive i gore stvari od razdvojenosti. Naprosto mu nisam dala da odustane", ispričala je Marijana, koja je ostala u Zagrebu sama s djecom, balansirajući između školskih obveza, terapija i majstora u novoj kući.

Ta godina razdvojenosti, ispunjena svakodnevnim borbama, ostavila je traga. Iako je njihov brak na daljinu funkcionirao, pa su se, kako kaže, ponovno pojavili i leptirići u trbuhu, po Josipovom povratku glumica je osjetila da je došla do zida. "Muž, nakon što je bio godinu dana u Njemačkoj, ja sam stvarno pukla, doslovno. Burnout je bio dijagnosticiran i ja sam rekla: ‘Znaš što, sljedeću godinu nas dvoje idemo obnoviti naš odnos’", iskreno je priznala u jednoj televizijskoj emisiji. Njezin prijedlog bio je radikalan, ali spasonosan. Inzistirala je da svaki tjedan imaju spoj, bez obzira na sve obaveze. "Idemo svaki tjedan na dejt, uopće me ne zanima što, je li ima koncert, predstava. Ako nema, idemo na večeru, idemo se podružiti s nekim’. I to je nas stvarno spasilo", otkrila je glumica, dodavši kako je ključno bilo i to što je suprug preuzeo velik dio brige oko djece i doma kako bi se ona mogla posvetiti sebi i karijeri.