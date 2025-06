Kritika ide 'Jesti na cesti' jer su se po splitskim ulicama vozili u Skokinom kamiončiću, a da nisu vezani

David Skoko:Jesti na cesti // HRT 1 - jedan kaktus

Već je poznato da sam veliki poklonik kulinarskog i televizijskog djela Davida Skoke i nahvalio sam već na ovom prostoru najnoviji serijal ovog cijenjenog istarskog kuhara, a ništa manji poklonik nisam ni velikog splitskog kuhara Hrvoja Zirojevića koji je dalmatinskom hranom oduševio i najveće svjetske face. Obojicu sam imao i čast intervjuirati koje ste mogli pročitati u obliku velikih intervjua u Večernjem listu, ali upravo i zbog svega navedenog ne mogu prijeći preko sljedeće stvari, osobito ne pri kraju mjeseca kada smo imali strašno veliki broj mrtvih na hrvatskim prometnicama. Eto, baš zato jer mislim da Zirojević i Skoko jesu i trebaju biti u svakom pogledu veliki uzori i mladima i svima u Hrvatskoj kritika im ide jer su se po splitskim ulicama vozili u Skokinom kamiončiću, a da nisu vezani. Kada nas više nema niti četiri milijuna i kada je svaki život dragocjen, mislim da svaka javna osoba, pa onda i javna televizija, mora paziti da ne propagira nepropisnu vožnju. Žao mi je Skoko i Zirojeviću, ali vi ste stalno uzori i u svakom pogledu, stoga morate paziti i na ovakve stvari. Vjerujem da bi vi puno gore kritizirali kuhara koji nepropisno rukuje opremom u kuhinji i ugrožava cijeli tim.

Ivan Skorin // RTL Direkt - jedna ruža

Treba priznati da svaki odlazak urednice i voditeljice Direkta Mojmire Pastorčić na zasluženi odmor pokaže redakcija informativnog programa RTL-a ima zbilja jaku ekipu što pokazuje to spomenuta emisija nimalo ne trpi u tim trenucima, a nije lako popuniti prazninu iza Mojmire, pa bilo to i samo radi godišnjeg. Prošlih odmora tako nas je u Direktu znala oduševiti dokazana politička novinarka Damira Gregoret koju otada bez problema vidimo na ovom mjestu da Mojmira u nekom trenu odluči nešto opako promijeniti u svom životu, a sada je u te cipele, ali ne u štikle, uletio dugogodišnji televizijski novinar Ivan Skorin, sada već neko vrijeme dio ekipe Direkta. Skorina već godinama, a mislim da sada već možemo koristiti i termin "desetljeća" gledamo u informativnim emisijama svih televizija, osim vjerojatno HRT-a, ali imamo dojam da ga ne žulja baš ta recka u karijeri. Bio je tako zapažen i na Novoj TV, RTL-u u prethodnoj turi i na N1, a čak je i on kratko pokušao pobjeći od novinarstva, ali očito previše voli ovaj posao da bi dugo bio miran izvan njega. I sreća za novinarstvo da je tako. Kako je sam rekao, prvu epizodu je htio početi nekom forom, ali bila je preozbiljna situacija s obzirom na najnoviji sukob Izraela i Irana pa je Skorin ozbiljno zagrizao u Direkt i još odlično odradio razgovor s ministricom zdravstva na temu iznimno važnu za Hrvatsku, odnosno o nedostatku liječnika. Mojmira, samo mirno odmaraj!

Legenda o Ugetsuu // HRT 3 - tri ruže

Možda smo već i dosadni, ali na ovim stranama nikad nećemo prestati hvaliti filmski program na trećem programu HRT-a. Samo tamo možete naletjeti na takve bisere kao što je film Kenji Mizoguchija iz 1953. "Legenda o Ugetsuu", nagrađen Zlatnim lavom u Veneciji i nominiran za Oscara za kostimografiju. Smješten u Japan 16. stoljeća, film prati pohlepnog lončara Genjura (M. Mori), koji zanemaruje suprugu Miyagi (K. Tanaka) sanjajući o bogatstvu, i njegova susjeda Tobeija (E. Ozawa), seljaka koji želi postati samuraj, unatoč strahovima svoje žene Ohame (M. Mito). Nakon uspješne prodaje lončarije, njihovo selo napadnu vojnici, što pokreće dramatične promjene.

Mizoguchi, pod utjecajem budizma, stvara poetičan i vizualno raskošan film koji promiče pomirenje s sudbinom, slavi žensku požrtvovnost i kritizira mušku sebičnost u patrijarhalnom društvu. Duge scene, snolika atmosfera, maestralna glazba i fotografija Kazua Miyagawe (suradnika Akire Kurosave) čine ovo ostvarenje nezaboravnim.

Od Lećevice do Santiago de Compostela // HRT 3 - jedna ruža

Krateći omiljeni vikend Hrvata, ovaj produženi od Tijelova do Dana antifašizma, u vrućim popodnevima možete naletjeti i na dokumentarac poput ovoga našeg proslavljenog alpinista Stipe Božića koji još niste vidjeli iako je snimljen još 2017. Većini čitatelja vjerojatno već ime ovog dokumentarca od Lećevice do Santiago de Compostela otkriva da se radi od el Caminu, odnosno o hodočašću do groba svetog Jakova. Još prije tisuću godina Europljani su hodočastili u Santiago de Compostela, kasnije je taj običaj pomalo zamro u novije doba, da bi nakon film Put u kojem naslovnu ulogu ima američki glumac Martin Sheen, obožavateljima opusa Jakova Sedlara poznatijeg iz filma Gospa, ponovno postao iznimno popularan. Tako dok ja pišem ovu kritiku još jedan svoj Camino privodi kraju kolega novinar i publicist Tomislav Birtić, a još jednoj prijateljici Mirjam Jukić koja propagira normalan život i uz multiplu sklerozu popao je planirani put na Camino zbog puknute gume Cessne na pisti zagrebačke zračne luke. Tako sada imamo i niz knjiga i dokumentaraca o Caminu, a ovaj Božićev govori o četvrtom hodočašću poduzetnika Ivana Kapetanovića koji je tom prilikom u 82 dana prošao pješice 3000 kilometara od rodne kuće u Lećevici do Atlantskog oceana iliti do nekadašnjeg kraja svijeta. Posebnu notu ovom filmu mi je dalo spontano susretanje Kapetanovića i Božića s mladom majkom iz Hrvatske koja sa svojim sinom Makom na biciklu prolazi el Camino. Svaka čast svim hodočasnicima!