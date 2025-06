Tko su djeca Jeffa Bezosa i Lauren Sánchez iz prijašnjih brakova? Nasljedit će bogatstvo od 215 milijardi dolara

Uskoro će osnivač Amazona Jeff Bezos i njegova zaručnica Lauren Sánchez izreći sudbonosno ‘da’, čime će i službeno spojiti svoje dvije obitelji u jednu veliku zajednicu. Ovaj moćni par, koji je neprestano pod povećalom javnosti, ima ukupno sedmero djece iz svojih prethodnih brakova i veza. I dok Bezos i Sánchez vješto navigiraju svojim javnim životima, njihova djeca uglavnom biraju potpuno drugačiji put, daleko od crvenih tepiha i znatiželjnih pogleda.

Jeff Bezos, čije se bogatstvo procjenjuje na nevjerojatnih 215 milijardi dolara, iz 25-godišnjeg braka s bivšom suprugom MacKenzie Scott ima četvero djece. Par, koji se upoznao dok su radili u investicijskoj tvrtki, a vjenčao se godinu dana prije osnivanja Amazona, dobio je tri biološka sina te su posvojili kćer iz Kine, prenosi Daily Mail. Unatoč tome što je njihov otac jedno od najprepoznatljivijih lica na planetu, o njegovoj se djeci zna iznimno malo. Bezos i Scott su se oduvijek trudili zaštititi ih od medijske pompe koja prati njihovo prezime, omogućivši im odrastanje u relativnoj anonimnosti.

Jedina iznimka u ovoj politici potpune privatnosti je najstariji sin, Preston Bezos, rođen 2000. godine. Njegovo ime, Preston, nosi obiteljsku tradiciju jer je to ujedno i srednje ime njegovog oca i djeda. Iako se i on kloni javnosti, zabilježeno je nekoliko njegovih rijetkih pojavljivanja, poput onog kada je pratio oca na dodjeli Oscara 2020. ili na American Portrait Gala svečanosti 2019. godine. Prema medijskim napisima, Preston je, poput svojih roditelja, studirao na prestižnom Princetonu, a špekulira se da je diplomirao i na MIT -u nakon što je Jeff viđen na tamošnjoj dodjeli diploma 2022. godine, što sugerira da bi mogao krenuti očevim stopama u svijetu tehnologije i inženjerstva.

O preostalo troje Bezosove djece – dva mlađa sina i posvojenoj kćeri – ne zna se gotovo ništa. Njihova imena, godine rođenja i interesi uspješno su sačuvani od javnosti, a čak se i na obiteljskim fotografijama pojavljuju iznimno rijetko. Jedan od rijetkih trenutaka kada je cijela obitelj viđena zajedno bio je 2016. godine na premijeri filma ‘Star Trek Beyond’ na Comic-Conu u San Diegu, no i tada su ostali u pozadini, daleko od glavnih reflektora.

S druge strane, 55-godišnja Lauren Sánchez u novu obitelj dovodi svoje troje djece iz dva prethodna odnosa. Njezin najstariji sin je Nikko Gonzalez, kojeg je 2002. dobila sa slavnom zvijezdom američkog nogometa Tonyjem Gonzalezom. Nakon te veze, udala se za moćnog holivudskog agenta Patricka Whitesella, s kojim je bila u braku više od deset godina i s kojim ima sina Evana, rođenog 2006., te kćer Eleanor, rođenu 2008. godine. Njezin brak s Whitesellom okončan je početkom 2019., upravo kada je u javnost procurila njezina veza s Bezosom.

Za razliku od gotovo potpune anonimnosti Bezosove djece, Laurenini nasljednici pokazuju različite sklonosti. Najstariji Nikko, koji je nedavno diplomirao, već gradi karijeru modela i ne bježi od javnog života. No, mlađa djeca, Evan i Eleanor, čini se da slijede primjer svoje nove polubraće i polusestre te su odabrali život daleko od medijske pažnje. Lauren je u intervjuu za Wall Street Journal početkom 2023. godine otvoreno govorila o spajanju obitelji, usporedivši ih sa slavnom serijom ‘Brady Bunch’. - Tipična subota? Svi se družimo, večeramo zajedno s djecom, i to je uvijek zabavno jer nikad ne znaš kamo će razgovor odvesti s toliko djece za stolom - opisala je njihovu obiteljsku dinamiku.

Posebno je naglasila sjajan odnos koji danas ima s Nikkovim ocem, Tonyjem Gonzalezom, kojeg naziva svojim "najboljim prijateljem". Priznala je da put do prijateljstva nije bio lak i da je bilo trzavica, no danas su iznimno bliski. - Trebalo je oko pet godina da dođemo do toga, ali uvijek smo komunicirali. Tony i njegova supruga Tobie bili su s nama na Danu zahvalnosti - otkrila je, dodavši kako je njezin sin presretan što može praznike provoditi s oba roditelja. Zanimljivo je, međutim, da u tom istom intervjuu nije spomenula odnos s drugim bivšim suprugom, Patrickom Whitesellom, što ostavlja prostor za nagađanja o kompleksnosti odnosa unutar ove moderne i iznimno bogate obitelji.