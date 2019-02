Kim Kardashian progovorila protiv opasnog trenda

-Pažnja! Upravo mi je ovo poslano kako se pojavljuje u dječjim videima na Youtubeu. Molim vas pazite što vaša djeca gledaju! - uzrujano je objavila slikovne prikaze na Instagram Storyiju Kim Kardashian kada su joj skrenuli pozornost na “Momo challenge” - izazov koji uz prijetnje i upute tjeraju korisnike, najčešće djecu, na samoozljeđivanje i na kraju - suicid.

Iskoristila je svojih 130 milijuna pratitelja u obraćanju Youtubeu, gdje je molila da tvrtka ukloni sve videe vezane uz “Momo challenge” i podijelila brigu drugih roditelja s Instagram Storyjima.

Foto: screenshot/instagram

Momo challenge je viralni lik čije se lice prikazuje u nekim igrama ili Youtube videima koji su namjenjeni djeci. Kada se lik pojavi, djetetu poruči da komuniciraju putem WhatsAppa gdje dobiva upute za opasne izazove koji uključuju samoozljeđivanje ili pak suicid. Ukoliko dijete odbije izazov, Momo se prijeti bacanjem doživotne kletve.

Uprava Youtubea izjavila je da nisu uočili dokaze u videima koji promoviraju ovaj opasan trend. Ipak, upućuju da svi koji su vidjeli opasan izazov označe sa zastavicom i prijave takav sadržaj.

We want to clear something up regarding the Momo Challenge: We’ve seen no recent evidence of videos promoting the Momo Challenge on YouTube. Videos encouraging harmful and dangerous challenges are against our policies.