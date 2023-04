Kedžo otvoreno o poremećaju s kojim se suočio: Krenuo sam s pićem, ali nisam htio destruktivan život

Pjevač Damir Kedžo (35) nedavno je prvi put u medijima priznao da mu je dijagnosticiran blagi granični poremećaj osobnosti zbog kojeg se liječio na psihijatrijskom odjelu KBC-a Rijeka, a kako se uspio izvući iz tog teškog razdoblja te koji su ga razlozi nagnali da o svemu javno progovori Kedžo je otkrio za IN magazin.

- Cijeli svoj život imam probleme s izbojima anksioznosti i osjećao sam da mi se događaju stalno nekakve promjene raspoloženja koje su jako nagle i da sam jako, jako osjetljiv što dosta ljudi može reći da im je tako. Međutim, kad ti to doslovno, ja sad već mogu reći kad gledam unazad, uništava život, shvatiš da imaš problem - ispričao je Kedžo za IN Magazin. Pomoć je potražio kod psihijatrice Tanje Grahovac Juretić kod koje je godinu dana išao na terapije kako bi uspio uzeti konce svog života u svoje ruke.

- I mislim da je ovaj istup bio jedan dio toga jer ja sam cijelo vrijeme bio pod izrazitom anksioznošću i htio sam ljudima reći - ljudi full se bojim, full sam nervozan, međutim sam to liječio na različite načine. Ili bih popio čašu, dvije vina pa išao pjevati, ali mislim da to nije način jer kad kreneš s čašom dvije kroz deset godina to postane boca dvije tri četiri, a ja nisam tip osobe koji želi živjeti destruktivan život - priznao je te je istaknuo i kako je teško živjeti pod svjetlima reflektora.

- Prvih tjedan dana ti je možda zabavno da kadgod prođeš ulicom se apsolutno svi okrenu za tobom. Nakon nekog vremena postane užasno naporno, ali ja prvenstveno obožavam pjevati, to je razlog zbog kojeg živim, a to je jedan dio te cijele priče i ne pada mi napamet da se prestanem baviti pjevanjem - zaključio je Damir Kedžo. Za kraj je priznao i da mu je drago što mu se obraćaju mnogi koji se suočavaju sa sličnim problemima i simptomima kakvi su i njega nekoć morili jer upravo to je jedan od razloga da hrabro progovori o svom problemu.

