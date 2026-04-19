Prije više od 15 godina glumila je Sašku u 'Najboljim godinama', a sada živi daleko od gradske vreve

Mirta Zečević ostavila je snažan trag na domaćoj televizijskoj sceni upečatljivom ulogom u seriji "Najbolje godine" koja se emitirala od 2009. do 2011. godine, a prošle se godine ponovno pojavila pred gledateljima u seriji "U dobru i zlu". Iako je i dalje aktivna u glumačkom svijetu, danas živi mirnijim životom, daleko od gradske vreve. Povukla se u prirodu u okolici Sljemena, gdje je pronašla spokoj i ravnotežu koje joj sve više odgovaraju. U jednoj od epizoda serije "U dobru i zlu" pridružila se kao gošća, a o tom iskustvu govorila je s velikim zadovoljstvom. Nakon šest godina pauze, istaknula je kako joj je bilo posebno drago vratiti se radu u studijima Nove TV i ponovno surađivati s poznatom ekipom. Uloga sutkinje, kako je rekla, bila joj je izuzetno zanimljiva i intrigantna, tim više što se takve prilike ne dobivaju često.

Publika je i dalje najviše pamti po liku Saške Jaklinac iz Najboljih godina – bivše prostitutke koja se vraća u selo kako bi se brinula o kćeri Emi. Saška je bila prepoznatljiva po velikom ožiljku na licu, što je dodatno naglašavalo njezinu kompleksnost i učinilo je jednim od najupečatljivijih likova serije. U vrijeme emitiranja, Mirta je bila među najpoznatijim hrvatskim glumicama, no unatoč popularnosti uvijek je birala povučeniji život, bez pretjeranog izlaganja javnosti. Članica ansambla zagrebačkog HNK-a svoj je glas posudila i brojnim sinkroniziranim animiranim filmovima. Ipak, sve više se posvetila osobnom miru i životu u prirodi. Još 2021. godine otkrila je da se preselila iz grada u drvenu kuću koju je kupila prije dvadesetak godina.

Okružena zelenilom, ondje živi s kćeri Klarom i psićem Bibom, brinući se o vrtu i vinogradu koji je sama uredila. Nekada zapušteno zemljište pretvorila je u prostor ispunjen voćkama poput smokve, trešnje, višnje, oraha i jabuke, uz mali povrtnjak koji dodatno upotpunjuje njezin svakodnevni život. Kako sama kaže, nijedan joj posao ne pada teško, no s godinama joj sve više odgovara mir i boravak kod kuće, zbog čega je smanjila broj televizijskih angažmana i okrenula se jednostavnijem, ali ispunjenijem načinu života.