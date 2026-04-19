Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 27
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
GLEDANA SERIJA

Prije više od 15 godina glumila je Sašku u 'Najboljim godinama', a sada živi daleko od gradske vreve

Foto: Nova TV
1/13
VL
Autor
Vecernji.hr
19.04.2026.
u 08:00

Mirta Zečević povukla se u prirodu u okolici Sljemena, gdje je pronašla spokoj i ravnotežu koje joj sve više odgovaraju

Mirta Zečević ostavila je snažan trag na domaćoj televizijskoj sceni upečatljivom ulogom u seriji "Najbolje godine" koja se emitirala od 2009. do 2011. godine, a prošle se godine ponovno pojavila pred gledateljima u seriji "U dobru i zlu". Iako je i dalje aktivna u glumačkom svijetu, danas živi mirnijim životom, daleko od gradske vreve. Povukla se u prirodu u okolici Sljemena, gdje je pronašla spokoj i ravnotežu koje joj sve više odgovaraju. U jednoj od epizoda serije "U dobru i zlu" pridružila se kao gošća, a o tom iskustvu govorila je s velikim zadovoljstvom. Nakon šest godina pauze, istaknula je kako joj je bilo posebno drago vratiti se radu u studijima Nove TV i ponovno surađivati s poznatom ekipom. Uloga sutkinje, kako je rekla, bila joj je izuzetno zanimljiva i intrigantna, tim više što se takve prilike ne dobivaju često.

Publika je i dalje najviše pamti po liku Saške Jaklinac iz Najboljih godina – bivše prostitutke koja se vraća u selo kako bi se brinula o kćeri Emi. Saška je bila prepoznatljiva po velikom ožiljku na licu, što je dodatno naglašavalo njezinu kompleksnost i učinilo je jednim od najupečatljivijih likova serije. U vrijeme emitiranja, Mirta je bila među najpoznatijim hrvatskim glumicama, no unatoč popularnosti uvijek je birala povučeniji život, bez pretjeranog izlaganja javnosti. Članica ansambla zagrebačkog HNK-a svoj je glas posudila i brojnim sinkroniziranim animiranim filmovima. Ipak, sve više se posvetila osobnom miru i životu u prirodi. Još 2021. godine otkrila je da se preselila iz grada u drvenu kuću koju je kupila prije dvadesetak godina.

Okružena zelenilom, ondje živi s kćeri Klarom i psićem Bibom, brinući se o vrtu i vinogradu koji je sama uredila. Nekada zapušteno zemljište pretvorila je u prostor ispunjen voćkama poput smokve, trešnje, višnje, oraha i jabuke, uz mali povrtnjak koji dodatno upotpunjuje njezin svakodnevni život. Kako sama kaže, nijedan joj posao ne pada teško, no s godinama joj sve više odgovara mir i boravak kod kuće, zbog čega je smanjila broj televizijskih angažmana i okrenula se jednostavnijem, ali ispunjenijem načinu života.

FOTO Proglašena je najljepšom Hrvaticom svih vremena! Udala se za našeg reprezentativca, imaju troje djece i žive bajku
1/51

Ključne riječi
showbiz Najbolje godine Mirta Zečević

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!