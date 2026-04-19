SKLADAN PAR

FOTO Tko je Gibonnijeva supruga? Rijetko je viđamo u javnosti, a zajedno su već 20 godina

Zagreb: Održan koncert u spomen na Ljubu Stipišića Delmatu
Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
19.04.2026.
u 12:37

Zlatan i Sanja poznaju se od najranije dobi. Odrastali su kao susjedi u Splitu, a njihovo prijateljstvo, koje je započelo još u djetinjstvu, s vremenom je preraslo u ljubav. Vjenčali su se tijekom 1990-ih godina

Zlatan Stipišić Gibonni jedan je od najpoznatijih i najnagrađivanijih domaćih glazbenika čije hitove mnogi rado slušaju. Iako znamo sve o njegovom glazbenom stvaralaštvu, njegov se privatni život rijetko nalazi u fokusu javnosti. Razlog tome je i njegova supruga Sanja koja čuva privatnost svoje obitelji daleko od javnosti.

Zlatan i Sanja poznaju se od najranije dobi. Odrastali su kao susjedi u Splitu, a njihovo prijateljstvo, koje je započelo još u djetinjstvu, s vremenom je preraslo u ljubav. Vjenčali su se tijekom 1990-ih godina, u razdoblju kada je Gibonnijeva karijera tek dobivala svoj ozbiljni uzlet. Vjenčanje je održano u zagrebačkoj Dubravi, a u braku su dobili troje djece: kćer Tanju (rođenu 1988.) te sinove Randa (1998.) i Lorenza (2005.).

Split: Komemoracija u HNK za Ljubu Stipiši?a Delmatu
12.10.2011., HNK, Split - Komemoracija u povodu smrti muzikologa i skladatelja Ljube Stipisica Delmate odrzana je u foajeu Hrvatskog narodnog kazalista. Gibonni s obitelji."nPhoto: Tino Juric/PIXSELL
Foto: Tino Juric/PIXSELL

Kroz cijelu njegovu karijeru, Sanja vješto izbjegava svjetla reflektora, a dosad se sa suprugom svega nekoliko puta pojavila u javnosti.
"Imaš tih nekih čudnovatih žena i čudnovatih beba koje to baš prosvijetli i poljepša, eto, ja sam tada bio najsretniji. Mene nikad nema doma, pa se zna tko drži tri ćoška kuće", rekao je Gibonni jednom prilikom za IN magazin.

"Mi smo jednostavno ljudi koji smo se našli puno prije nego što se meni dogodila popularnost i imamo odnos koji je totalno atipičan. Puno zdraviji, da se tako izrazim, i iskreniji. Imao sam sreću što sam upoznao takvu ženu."

Avatar rubinet
rubinet
13:02 19.04.2026.

Pjevač:" Mene nikad nema doma, pa se zna tko drži tri ćoška kuće". Čudna izjava: 3 ćoška? Zašto ne 3 kantuna? Možda će ubuduće pisati sevdalinke.

