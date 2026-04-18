Jeste li znali da Martina Tomčić ima dvije sestre? Evo tko su one i čime se bave

Operna diva Martina Tomčić Moskaljov prije nekoliko dana pohvalila se uspjehom kćeri, a o njezinoj obitelji malo se zna. Ova operna pjevačica, prepoznatljiva po snažnom glasu i izražajnoj osobnosti, već dugi niz godina zauzima mjesto u žiriju popularnog showa Supertalent, gdje svojom stručnošću, otvorenim komentarima i karizmom neprestano plijeni pažnju publike. Iako je javnosti dobro poznata, svoj privatni život uspješno čuva od medija, no ipak su neki detalji izašli na vidjelo.

Naime, Martina je kći bivšeg predsjednika Hrvatskog sabora, Zlatka Tomčića, te ima dvije sestre. Srednja sestra Amika u slobodno vrijeme bavi se izradom slastica, a i Martina ju je jednom prilikom javno pohvalila. ''A kakvo je tek čudo moja seka'', napisala je. Osim kulinarskog umijeća, Amika Tomčić može se pohvaliti i impresivnim profesionalnim putem. Na svojoj službenoj internetskoj stranici navodi da se astrologijom bavi više od tri desetljeća, od čega posljednjih 25 godina profesionalno. Posjeduje prestižnu američku diplomu ''Master’s Degree Certification Course Noela Tyla'', a završila je i dvogodišnju edukaciju za voditelja sistemskih strukturnih konstelacija u SKOLI Branke Devčić.

''Završila sam i Solution Focused Brief Therapy (Brief, UK) te postala certificirani coach. Svoja znanja i vještine iz širokog područja savjetovanja neprestano usavršavam na različitim edukacijama i seminarima. Doktor znanosti sam iz područja kineziologije te poduzetnica'', navodi se na njezinoj službenoj stranici, a poznato je i da je diplomirala režiju. Najmlađa sestra Martine je Marija, koja je svojedobno bila i dio emisije ''Red Carpeta''.

Podsjetimo, naša operna diva ponosna je majka 15-godišnje Rebeke talentirane plesačice koja niže uspjehe. Ovih dana podijelila je vijest da je Rebeka uvrštena u reprezentaciju Hrvatskog sportskog plesnog saveza u umjetničkim plesovima. "Kad ti vlastito dijete postane uzor i inspiracija, onda roditeljstvo dobije jednu novu dimenziju... preponosni smo!!!!!", poručila je Martina, a objava je izazvala brojne pozitivne reakcije pratitelja. Osim Rebeke, sa suprugom Ženjom Moskaljovom ima i 21-godišnjeg sina Nou.

Martinu šira publika prepoznaje kao najstrožu članicu showa u kojem je već dugi niz godina. No, Martinu smo upoznali mnogo prije ovog showa. Pjevačica je puno nastupala te se pojavljivala na raznim događanjima, što su popratili fotoreporteri Pixsella te su te fotografije ostale spremljene u arhivi. Naša sopranistica popularna je još od početka 2000-tih godina, a zanimljivo je da se krajem 2009. godine pojavila i u spotu kampanje bivšeg predsjednika Ive Josipovića u društvu drugih glazbenika. Sa suprugom Ženjom Moskaljovom naša operna diva u sretnom je braku već 22 godine, a prije ulaska u brak zajedno su bili sedam godina. Vjenčali su se u samoborskoj crkvi sv. Anastazije, a Martina je sve tada očarala svojim neobičnim odabirom vjenčanice. Nije imala tipičnu bijelu haljinu, a jednom je ispričala kako se odlučila za zanimljivu kreaciju u bež nijansama koju je za nju dizajnirala njezina prijateljica Marija Skelin, koja se tada bavila dizajnom interijera.