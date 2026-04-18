VIDEO Naš glazbenik prisjetio se posebne osobe koja je preminula: 'Ona koja me najviše voljela slušati'

Naš glazbenik Marko Kutlić u petak je s pjesmom "Uzmi i drugi dio mene" odnio pobjedu na 73. Zagrebačkom festivalu, a prije nastupa javio se na društvenim mrežama te pokazao mali ritual prije izlaska na pozornicu. Marko se prisjetio svoje pokojne bake Anice kojoj je u čast i nastupio.

"Skuhao sam sebi i svojoj Anici kavu na njen dan, baš onako kako nam ju je ona kuhala svaki dan. Bila je pravi storyteller. Srčana, borbena, odana i neumorna u služenju drugima. Svojim me životom i mudrošću obogatila za cijeli život, a najviše sam uživao u razgovorima s njom, upravo ovako, uz kavu. Ovaj put sam ja skuhao. Otišla je baš na Svjetski dan glasa... ona koja me najviše voljela slušati", napisao je uz fotografiju kave te bakin crtež.

Podsjetimo, Marko je odnio pobjedu s pjesmom Miroslava Rusa u konkurenciji 16 skladbi. ""Uzmi i drugi dio mene' pjesma je koja mi se dogodila u idealnom trenutku. Nisam je planirao objaviti niti s njom ići na Zagrebački festival, ali kad sam je prvi put čuo, znao sam da je moram snimiti. Za album koji spremam plan je bio da se bazira isključivo na mom kantautorskom radu, ali nisam mogao ostati imun na autorsko djelo Miroslava Rusa. Iako je izašla iz Rusova pera, za mene je to biografska pjesma koja je na kraju postala jedna od najosobnijih pjesama koje sam snimio. Na jednostavan, sirov, ali profinjen način kroz stihove je izrekao sve ono što sam osjećao, ali možda nisam znao izgovoriti", kazao je Marko prije nastupa na festivalu o pjesmi.