Kći nogometne legende Hajduka: 'Volim biti vlajina, pogotovo ona čistokrvna, bez dlake na jeziku'

Ivana Gudelj Tešija (32) splitska je glumica s osječkom adresom koja se ondje preselila još za studentskih dana. Kći je legendarnog Hajdukova nogometaša Ivana Gudelja, etablirana glumica u osječkom HNK, a ovo ljeto igrala je i u premijeri predstave "Zakon Zagore" s Gradskim kazalištem mladih Split baš u rodnom Splitu, što joj je bilo posebno drago. Predstava je prošli tjedan stigla i u Makarsku, a od danas igra i u Metkoviću. Ivanin profil na Instagramu vrvi privlačnim fotografijama jela koje Ivana redovito priprema, a odakle ljubav prema kuhanju te bi li se vratila u rodnu Dalmaciju, otkrila nam je u zanimljivom razgovoru.

Već desetak godina radite i živite u Osijeku, gdje ste se etablirali u tamošnjem HNK. Kako vas je gluma osvojila?

Želja za glumom pojavila se spontano, u trećem srednje. Osvojila me time što mogu biti sve što poželim. Željela sam igrati na sceni pred ljudima, napredovati, i zanimalo me mogu li ja uopće sve to. Ostalo je povijest, a danas me se ne može maknuti s pozornice, zaljubljena sam u svoj posao, u glumu i kazalište. Poanta je da ako nešto iskreno i srcem želite, samo idite naprijed i ne odustajte od svojih snova.

Kako ste se odlučili za Umjetničku akademiju u Osijeku? Pretpostavljam da preseljenje nije bilo lako.

S 18 godina nije lako otići studirati u drugi grad, sasvim sam i bez prijatelja i obitelji. Pogotovo iz Splita u Osijek, u grad koji je dosta udaljen, u kojem su ljudi i drukčijeg mentaliteta pa i načina života. Ali nikad ne treba suditi na prvu, jer danas je Osijek moj drugi dom, grad je predivan, zavoljela sam ga i uvijek mu se rado vraćam. Umjetnička akademija u Osijeku uz glumu nudi i lutkarstvo, taj smjer mi se učinio zanimljivim pa sam se odlučila okušati i u animaciji. Otišla sam na prijemni ispit, prošla i u roku završila pet godina fakulteta. Sada sam magistra glume i lutkarstva. Osijek mi je omogućio prve kazališne korake, a to se nikad ne zaboravlja.

Nedostaju li vam Split i Dalmacija? Jeste li razmišljali o povratku, o tome da možda prijeđete u HNK Split?

More i sunce mi nitko i ništa ne može zamijeniti. Split je moj rodni grad i naravno da bih voljela jednog dana raditi u svom gradu. Ali sve u svoje vrijeme. Zahvalna sam što radim posao koji volim i bude li trebalo išla bih raditi i na kraj svijeta. Ništa mi nije teško, dapače, malo putovanja u Slavoniju i natrag uvijek dobro dođe.

Jesu li vam vaši imotski korijeni pomogli u predstavi "Zakon Zagore"?

Naravno da su mi pomogli, premda nisam ni znala da "to nešto" imam u sebi sve dok nismo počeli s probama. Volim biti vlajina, pogotovo ona čistokrvna, bez dlake na jeziku, koja se bori za svoju ljubav, koja će izreći svoje stavove i mišljenja, koja se ne srami ničega i koja će na kraju imati jako tužan i težak život, ali će preživjeti sve to ludilo i opet se vratiti u svoje selo, kao snažna, hrabra i životno iskusna žena. Govorim o Anđeliji, Anđi, glavnoj junakinji predstave. Tu je izražen i vlaški govor, koji nam je svima bio velik izazov, toliko da smo svi iz predstave, nesvjesno, počeli i privatno tako govoriti.

Zanimljiva je i vaša ljubav prema kuhanju. Kako je nastao vaš profil na Instagramu i koliko vam sve to oduzima vremena?

"Kužinavanje" je također jedna od mojih ljubavi. Počela sam intenzivno kuhati kad sam rodila svoja dva mala zlata, Noemi i Gretu. Istraživala sam razna zdrava i brza jela, kreirala ih na pjatu i tako su se moja jela stvarala. Odlučila sam otvoriti stranicu Lapapanje na Instagramu i podijeliti svoje recepte s ljudima koji također vole kuhati. Ne mislim da mi to oduzima vrijeme, za mene je boravak u kuhinji jedna vrsta umjetnosti, melem za dušu i guštam u pripremi i kušanju svakog jela, svog i tuđeg.

Što sve volite kuhati, što vam je najdraže?

Volim kuhati jednostavna, zdrava i brza jela; priprema raznih vrsta salata uz komad dobrog mesa, sirove torte, zdrave grickalice, hranu sa što manje prženja, jer se većinu namirnica može ispeći u pećnici bez kapi ulja, na papiru za pečenje. Dobar nadjev ili preljev, pirov kruh, razne žitarice i već se osjećate bolje, zdravije, siti ste i fit. Paše mi takva hrana i takav način života. Naravno da pojedem i brzu hranu, ali samo ponekad.

Imate mnogo ambicija i u svemu se dobro snalazite. Tako ste izjavili da biste se voljeli okušati i u televizijskim i voditeljskim vodama. Volite li kameru?

Otvorena sam i spremna za rad, trudim se i uvijek dajem sve od sebe. Kazalište mi je prva ljubav, ali televizija, serija, film, spot, reklama, lutkarska predstava, uloga voditelja, zašto ne? Sve može. Život je ispred mene i treba ga se pametno i dobro iskoristiti u svakom smislu.

