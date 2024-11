Kći najbogatije Hrvatice: 'Mnogi me pitaju do kada mislim dojiti, ona ima četiri godine...'

Tamara Ecclestone, 40-godišnja kći bivšeg šefa Formule 1, 94-godišnjeg Bernieja Ecclestonea i najbogatije Hrvatice Slavice Malić, nekadašnje Radić, prvi je put progovorila za medije otkako su prije pet godine provalnici opljačkali njezin dom i pobjegli s 25 milijuna funti vrijednim dijamantima i drugim vrijednim predmetima. Otkrila je, također, da je imala "potpunu zbrku u glavi" zbog pomisli da će njezin otac u 89. godini života dobiti još jedno dijete, a pričala je i o "mračnoj strani majčinstva".

Za Mail On Sunday ispričala je da joj se činilo nevjerojatno da će njezin otac, čije je najstarije dijete u tome trenutku 2020. imalo 69 godina, ponovno postati tata. Ecclestone je sina Acea, svoje četvrto dijete, dobio s Brazilkom Fabianom Flosi koja je od njega mlađa 46 godina. Tamara je, između ostalog, udata za Jaya Rutlanda, voditelja galerije Maddox i s njim ima dvije kćerkice, Sophiju i Serenu. Bila je sretna zbog oca kada se Ace rodio. Otkrila je kako je Bernie vijest o tome da će dobiti još jedno dijete podijelio s njom i suprugom na ručku: "Nismo imali pojma o tome što se događa. Mislili smo kako jednostavno idemo na ručak s tatom i Fabi. Bili smo usred jela kada nam je Fabiana rekla.", ispričala je Tamara.

Osim toga, dodala je i kako je Bernie odmah nazvao njezinu sestru Petru, a koja je u to vrijeme bila trudna sa svojim četvrtim djetetom i živjela u Los Angelesu. Za britanski The Sunday Times progovorila je i o svojem iskustvu s majčinstvom i o tome kako još uvijek doji svoju četverogodišnju kćerkicu. - Ljudi me često pitaju koliko ću dugo dojiti Serenu. Odgovor je jednostavan: dok ona to bude željela - rekla je i dodala - Na svemu je neka stigma, od dojenja, hranjenja iz bočice, povratka na posao, ostajanja kod kuće, carskog reza i bez njega. Žene mogu biti jako okrutne jedna prema drugoj i meni je to bizarno - istaknula je bogata nasljednica.

FOTO Pogledajte kako izgleda kuća najbogatije Hrvatice u Dubrovniku!

VEZANI ČLANCI:

Osvrnula se i na pljačku od koje je prošlo uskoro pet godina. U nešto više od sat vremena lopovi su počistili vilu uzevši 400 predmeta - uglavnom nakita i gotovine. Dvije godine kasnije, Jugoslav Jovanović, Alessandro Maltese i Alessandro Donati, svi talijanski državljani, dobili su ukupno 28 godina zatvora nakon što su se izjasnili krivima za udruživanje za krađu. Oni su, rečeno je kasnije, opljačkali i domove bivšeg nogometaša Franka Lamparda i pokojnog vlasnika Leicester Cityja Vichaija Srivaddhanaprabhe.

FOTO Pogledajte kako je ranije izgledala Maja Morales!

Nakon udruženih napora policije u više zemalja, otkriven je i četvrti sudionik, Daniel Vuković, koji je u međuvremenu pobjegao u Srbiju i dosad nije izručen. Peti čovjek za kojeg se smatra da je sudjelovao u provali je Ljubomir Romanov, kojem se u Srbiji trenutno sudi zbog pranja novca. - Najveće razočaranje je što ti preostali ljudi koji su sudjelovali u pljački vjerojatno nikad neće biti izručeni u Veliku Britaniju - rekla je Tamara te dodala: - Smatram da je gore to što su ih uhvatili, a ništa im se neće dogoditi. Osjećam se užasno. Razmišljali smo o preseljenju, pa i preseljenju u drugu zemlju, a onda sam pomislila: "To je moj dom i prije no što se sve to dogodilo, bilo je jako sretno mjesto", zaključila je Tamara.

VIDEO Ivana i Mile Kekni imaju sina duge bujne kose koji konobari u pizzeriji, a kći ima nesvakidašnje ime