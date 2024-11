FOTO Ivana i Mile Kekin imaju sina duge bujne kose koji konobari u pizzeriji, a kći ima nesvakidašnje ime

Glazbenik Mile Kekin održao je u subotu, 9. studenog koncert u zagrebačkoj Tvornici, a kojim je zaokružio regionalnu turneju "Soundtrack za život". Na sceni je ovaj glazbenik aktualan od kraja osamdesetih kada je oformio sastav "Hladno pivo", koji je napustio 2022. godine te je započeo solo karijeru. Posljednjih se godina u velikom fokusu javnosti pronašla i njegova supruga Ivana Kekin, inače saborska zastupnica i kandidatkinja stranke "Možemo!" na predstojećim predsjedničkim izborima u Hrvatskoj.

Ovaj skladan i zanimljiv bračni par ima dvoje djece, koje se trude držati podalje od očiju javnosti. Ipak, bivši frontmen "Hladnog piva" prije par mjeseci je napravio iznimku te došao na svečanu premijeru filma "Šalša" u Zagrebu u društvu svog 17-godišnjeg sina Vite. Tada je bilo zanimljivo vidjeti to da je ovaj tinejdžer već prerastao oca, ali i da je od njega naslijedio rokerski stil, zato što su upravo na spomenutu premijeru došli slično odjeveni. Za razliku od Mile, kojeg rijetki pamte s kosom, njegov sin njeguje dugačke i bujne lokne.

Njegov sin ne pojavljuje se često s roditeljima na događanjima pa je oo bilo doista rijetko zajedničko pojavljivanje. Prije dvije godine Mile Kekin je govorio o svom nasljedniku. - Trenutačno konobari u jednoj pizzeriji, a kako sam stalno na putu, malo se viđamo. Skužio je da si od džeparca neće moći priuštiti Teslu o kojoj sanja. Za rock and roll muzikante kažu da su ostali zaglavljeni u pubertetu pa smo konačno na istoj valnoj duljini. Nemam prigovora, savjestan i neobično zreo za petnaestogodišnjaka - rekao je za časopis Story Mile Kekin.

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Kekin sa suprugom Ivanom, a s kojom je u braku još od 2007. godine, osim sina Vite ima i 12-godišnju kćer Mišu, a koja se pojavljuje u spotu za očevu pjesmu "Zubić vila": Djevojčica je već posudila i glas u jednom animiranom serijalu te je nastupila i u HNK-u. - Uživa biti na pozornici i stalno se pitam na koga je - dodao je Mile u spomenutom intervjuu. Tada se osvrnuo i na majku svoje djece. - Ona je dosljednija i sustavnija od mene. Zna bolje slušati i utješiti klince kad se dogodi neka drama - ispričao je glazbenik.

Nedavno se u razgovoru za Večernji list Kekin osvrnuo i na pitanje - što ako postane "prvi gospodin". - Ne razmišljam o tome. Gledat ću da i dalje vodim svoj život. Tu se vodim onom engleskom poslovicom: “I’ll cross that bridge when I get there.” Ne vjerujem da je to utjecalo na karijere partnera drugih predsjednika pa mislim da ne bi trebalo ni na moju - ispričao nam je. A na pitanje je li znao kada je upoznao Ivanu da će mu baš ona biti supruga, odgovorio je: - Ne. Bio sam nespreman, ništa nisam slutio, naivan i plah kao janje. Ona je to, naravno, lukavo iskoristila i prije nego što sam se okrenuo, već sam imao dvoje djece i stambeni kredit. Ali nisam požalio - kazao je. Ostatak intervjua pročitajte OVDJE.

