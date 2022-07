Kći jedne od najbogatijih Hrvatica udaje se drugi put, a Bernie tvrdi da ne zna lokaciju na kojoj je svadba

Bivši šef Formule 1 Bernie Ecclestone za Mail Online pričao je o budućim planovima članova svoje obitelji i kroz razgovor je otkrio kako će se uskoro kod Ecclestonea opet čuti svadbena zvona. Otkrio je kako će se ovog vikenda u Londonu njegova 32-godišnja kći Petra udati za svog šest godina starijeg partnera Sama Palmera. Kći Bernieja i jedne od najbogatijih Hrvatica Slavice Radić nakon propalog braka s Jamesom Stuntom nije izgubila vjeru u ljubav i brak iako joj je ljubavna priča s Jamesom, s kojim ima troje djece, ostavila gorak okus u ustima i razvod je bio dosta traumatičan.

- Petra mi još nije otkrila na kojoj je točno lokaciji vjenčanje. Lijepa je vijest što će se vjenčati u Londonu i nadam se da će biti sretnija nego u prošlom braku - rekao je Bernie. Dodao je kako Sama ne poznaje dovoljno dobro jer Petra i on žive u Kaliforniji i sreli su se svega nekoliko puta i nada se kako će imati priliku bolje upoznati svog zeta s kojim je Petra dobila i kćer. Od Jamesa Stunta se Petra rastala nakon šest godina braka i nakon razvoda je dobila 16 milijuna dolara i skrbništvo nad djecom, a koliko je poznato James od razvoda više ne viđa svoju djecu.

- Mislim da su me spasila djeca. Zbog njih sam se morala dići ujutro i nisam imala opciju ležati u krevetu, biti depresivna i žaliti samu sebe. Sve me to iznenadilo. Nikada nisam mislila da ću biti razvedena. Išla sam u crkvu i mislila sam da će moj brak trajati do kraja života. No, dogodilo se to što se dogodilo. Najvažnije je da imam svoje troje djece uz sebe - rekla je Petra nedugo nakon razvoda.

VIDEO Putinova navodna ljubavnica je trudna, a njegova reakcija kada je doznao spol mnoge je iznenadila