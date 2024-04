Preokret na vrhu! Nakon mjesec dana, Baby Lasagna više nije prvi na eurovizijskim kladionicama

Hrvatski predstavnik na Euroviziji Baby Lasagna i njegova pjesma "Rim Tim Tagi Dim", nakon više od mjesec dana, više nisu na prvom mjestu eurovizijskih kladionica. Naime, Baby Lasagna za favorita na kladionicama glasio je od 29. veljače, a u ponedjeljak ujutro još se nalazio na prvom mjestu sa 16 posto šansi za pobjedu. No, samo nekoliko sati kasnije, Baby Lasagna pao je na drugo mjesto. Na prvom mjestu sada se nalazi predstavnik Švicarske Nemo s pjesmom "The Code". Švicarcu se previđa 17 posto šansi za pobjedu, a preko noći je skočio na kladionicama. Na trećem mjestu kladionica je Talijanka Angelina Mango s pjesmom "La noia". Ona nam je do sad bila najveća konkurencija, a njene šanse su za sad 13 posto.

Video za pjesmu švicarskog predstavnika ima 2 milijuna pregleda, a 'Rim Tim Tagi Dim' 3.4 milijuna. Naš predstavnik održao je nedavno nastup u sklopu Eurovision PrePartya u Madridu i od samog trenutka kada se pojavio na pozornici zavladalo je totalno ludilo. Na snimkama koje su podijeljene na društvenim mrežama Baby Lasagna, pravog imena Marko Purišić, na pozornicu je došao u istoj odjevnoj kombinaciji u kojoj se pojavljuje u spotu za pjesmu "Rim Tim Tagi Dim", a već na prve taktove ove pjesme u dvorani je zavladala euforija. Svi su pjevali s Baby Lasagnom stihove pjesme te su zajedno s našim predstavnikom plesali popularni ples koji je postao i TikTok izazov.

- Hvala puno! Možemo li još jednom? - rekao je Baby Lasagna publici koja je jedva dočekala ovo pitanje i čim je Marko opet zapjevao refren počeli su pjevati s njim. Nakon ovoga u komentarima na društvenim mrežama korisnici su komentirali kako im je nakon ovog nastupa sasvim jasno zašto naš predstavnik slovi za favoriti ovogodišnje Eurovizije i mnogi ga vide kao pobjednika.

- Hvala Wiwiblogsu što je ubacio kadar s kompletnom publikom. Pratila sam prijenos u živo, publika je počela luditi već na samo iznošenje bubnjeva na pozornicu, pa sve do samog kraja su pjevali i plesali s Markom i po završetku matrice što bi rekli na suho još jednom za kraj. Značiiii woooooo. Očekivala sam podršku publike, ali ovakvu, naježila sam se. Hvala Madrid, hvala fanovi, love you. Ovo je bio najbolji trenutak večeri. Publika je jasno dala do znanja koga vide kao pobjednika. Poslušajte publiku, ovo je pobjednik. Ovo djeluje kao da je njegov solo koncert. Bravo. Upravo sam se vratio s ovog partyja u Madridu i mogu vam reći: ubio je! Njegova je energija bila tako zarazna i svi smo poludjeli pjevajući zajedno. Imam osjećaj da to nije samo španjolska javnost, ovo će se dogoditi na svakom prepartyju. Vokal odličan, prekrasni kostimi....kakva predstava! - bili su neki od komentara publike nakon nastupa Baby Lasagne u Madridu.

Purišić u Švedskoj nastupa na prvoj polufinalnoj večeri sedmi po redu, a tu istu večer gledat ćemo i predstavnike Slovenije i Srbije.

