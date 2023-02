Kćeri Brucea Willisa oglasile se nakon nove očeve dijagnoze: 'Emocionalno smo umorne'

Stanje Brucea Willisa (67) se pogoršava, objavila je glumčeva obitelj. Naime, na službenoj stranici za frontotemporalnu demenciju, njegovi najbliži otkrili su da Willis boluje upravo od te bolesti.

Sada se među prvima na društvenim mrežama javila njegova kći Scout koja je otkrila kako se osjeća nakon što je dijagnoza njenog oca došla do javnosti.

Foto: Instagram

- Osjećam se emocionalno umorno i malo preplavljena osjećajima, ali sam i zadivljena ljubavlju koju toliko ljudi ima prema mom ocu - napisala je uz fotografiju. Ona je inače 31-godišnja glazbenica koju je glumac dobio u braku s Demi Moore. Nakon objave javila se i njena sestra Rumer koja je napisala kako osjeća svu ljubav koji obožavatelji šalju njihovom ocu i cijelo obitelji, ali i da je i ona emocionalno umorna.

Mnogi su obožavatelji tužni nakon što je objavljena nova dijagnoza glumca, a članovi njegove obitelj jučer su u priopćenju napisali kako se nadaju da će se zbog Brucea podići svijest javnosti o ovoj bolesti.

- Otkad smo objavili da Bruce boluje od afazije u proljeće 2022. njegovo stanje je se pogoršalo i sada imamo jasniju dijagnozu - napisali su.

- FTD je opaka bolest za koju mnogi od nas nikada nisu čuli i može pogoditi bilo koga. Za ljude starije od 60 to je najtipičnija forma demencije. Nema poznatog lijeka ili terapije za tu bolest i nadamo se da će se to u narednim godinama promijeniti. Kako se njegovo stanje pogoršava, nadamo se da će mediji malo više pisati o ovoj bolesti o kojoj treba podignuti svijest.

Izjavu supotpisuju njegova djeca, supruga Emma i bivša partnerica Demi Moore, koji zahvaljuju svima na tome što su pokazali suosjećanje za Brucea u posljednjih 10 mjeseci.

Podsjetimo, glumčeva obitelj krajem ožujka 2022. godine otkrila je da Willis ima zdravstvenih problema koji utječu na njegove kognitivne sposobnosti.

"Kao obitelj željeli smo podijeliti s vama informaciju da naš voljeni Bruce ima zdravstvenih problema i da mu je nedavno dijagnosticirana afazija, što utječe na njegove kognitivne sposobnosti. Zbog toga se Bruce oprašta od glume koja mu je toliko značila. Ovo je jako izazovan trenutak za obitelj i jako smo zahvalni na vašoj ljubavi i podršci. Idemo kroz ovo zajedno, kao obitelj, a htjeli smo obavijestiti obožavatelje jer znamo koliko vam on znači, ali i koliko vi značite njemu", napisali su tada članovi obitelji Willis na Instagramu.

Da se nešto ozbiljno događa s Willisom ispričala je i Lala Kent, koja je glumila Willisovu kćer na snimanju filma "Hard Kill". Prisjetila se da je Bruce na snimanju ovog filma bez najave i sasvim neočekivano pucao iz pištolja, što je uznemirilo sve na setu i nije znao objasniti zašto se to dogodilo. Njegovi kolege glumci iz filma "White Elephant", koji je snimao u travnju 2021. godine, ispričali su kako ih je Bruce na snimanju pitao što on tu radi, a redatelj tog filma, Jesse V. Johnson, kaže da mu je Willisov tim rekao da je za glumca najbolje da radi samo do ručka jer mu je cjelodnevni boravak na setu naporan.

Redatelj filma "Out of Death" bio je svjestan zdravstvenih tegoba koje su snašle glumca i zato je na snimanju ovog filma iz 2021. zamolio scenariste filma da Willisove rečenice budu kratke kako bi ih lakše pamtio.

Neimenovani izvor rekao je za Page Six da su njegove narušene kognitivne sposobnosti bile javna tajna u Hollywoodu jer je glumac stalno imao problema s glumom u svojim filmovima i to najviše zadnje dvije godine. Zbog toga je tijekom snimanja nosio slušalice kako bi mu iz produkcije mogli reći tekst koji je zaboravio. Zbog toga su produkcije filmova u kojima je glumio sve više koristile njegova dvojnika jer je svima postalo očito kako Bruce više ne može glumiti.

Svjestan da mu zdravstveno stanje više nikada neće biti dobro, već, nažalost, samo gore, glumac je počeo poduzimati korake kako bi osigurao svoju obitelj. Prvi put svoju je oporuku promijenio 2009. godine kada se vjenčao sa sadašnjom suprugom, a potom je promijenio i nekoliko mjeseci nakon što su dobili dvije kćeri - Mabel (2012.) i Evelyn (2014.), no u svjetlu ozbiljnosti svog sadašnjeg zdravstvenog stanja Bruce Willis odlučio je napraviti još jednu izmjenu. Otkako je saznao za afaziju, moždani poremećaj koji utječe na sposobnost komunikacije, prijavljivao se na gotovo sve uloge koje može, kako bi što više zaradio i ostavio potomcima. Trenutno se njegovo bogatstvo procjenjuje na oko 250 milijuna dolara.

VIDEO Ksenija Urličić : Hodala sam po HRT-u s crnom torbom s naljepnicom HDZ-a. Lilić je mislio da ću nas upropastiti