Princ Harry posvetio se obitelji, u dokumentarcu pokazao kako provdi vrijeme s djecom

Princ Harry otac je dječaka Archieja i djevojčice Lilibet koje je dobio sa suprugom Meghan Markle s kojom je preselio u Ameriku. Par s djecom živi u Kaliforniji, a u nekoliko se intervjua Harry već dotaknuo roditeljstva i obitelji. Tako je bilo i u Netflixovom dokumentarcu gdje je pokazao kako provodi vrijeme s djecom.

Naime, Harry je pokazao kako se zabavlja s djecom te kojim aktivnostima ispunjavaju dane. Njihov dom u Kaliforniji pruža im pregršt mjesta za igru, a Harry nerijetko pokazuje koliko voli provoditi vrijeme s obitelji. Prilaz kući koriste kao biciklističku stazu pa Harry rado juri biciklom sa svojim sinom. Maleni Archie voli se igrati i u kuhinji, a dokumentarac je otkrio kako je već i pripremio prvo jelo u društvu Meghanine nećakinje Ashleigh.

Ipak, najljepši su trenuci kada se zajedno 'ušuškaju' i provode vrijeme čitajući. Dokumentarac je prikazao obiteljski trenutak bliskosti kada je Harry držao slikovnicu u rukama, a Archie mu je pomagao čitati priču sestrici Lilibet. Na drugom kraju bijelog kauča u njihovom prekrasnom domu smjestila su se i dva psa koja su uživala u lijenom poslijepodnevu.

Inače, nakon Megxita, kako se popularno naziva Harryjevo odstupanje s mjesta aktivnog člana britanske kraljevske obitelji i preseljenja u Ameriku, princ je svašta otkrio o britanskom tronu. Tako su on i njegova supruga dali intervju Oprah Winfrey u kojem su otkrili mnogo detalja koje javnost nije podržala. Nedavno je Harry objavio i memoare naziva 'Spare' ('Rezerva') u kojima je iznio još neke detalje.

U knjizi je pisao o tome kako ga je brat William fizički napao zbog braka s Meghan. Naveo je da se sukob dogodio u njegovu domu u Londonu 2019. godine. Imao je vidljivu ozljedu na leđima nakon što ga je princ od Walesa zgrabio za ovratnik i pokidao mu ogrlicu prije nego što ga je srušio na pod. Harry nadalje tvrdi da je William američku glumicu nazvao "teškom", "bezobraznom" i "toksičnom", a na to je Harry uzvratio Williamu kako ponavlja priče i naslove o Meghan koje plasiraju britanski mediji i time je htio dati do znanja Williamu kako sumnja da upravo on plasira medijima takvu sliku o Meghan. U tom trenutku je William poludio i izgubio kontrolu te fizički napao svog brata.

- Sve se dogodilo tako brzo. Dakle, vrlo brzo. Uhvatio me za ovratnik, strgnuo mi ogrlicu i srušio me na pod. Sletio sam na pseću zdjelu koja je pukla ispod mojih leđa, a komadići su me zarezali. Ležao sam na trenutak ošamućen, a onda sam ustao i rekao mu da izađe - opis je svađe i fizičkog sukoba prinčeva. U knjizi navodno Harry tvrdi kako su ga u mlađim danima upravo William i supruga Kate Middleton nagovorili da na jednu zabavu odjene nacističku uniformu koja mu je kasnije donijela loš publicitet. Osim toga, princ Harry u memoarima piše i o britanskom kralju Charlesu i njegovoj nekadašnjoj priležnici, a danas supruzi Camilli Parker-Bowles.

- Zato smo Willy i ja, kad je došlo pitanje, obećali ocu da ćemo Camilli poželjeti dobrodošlicu u obitelj. Jedino što smo tražili zauzvrat je da je ne oženi - napisao je Harry. Na Camillu je gledao kao na zlu maćehu. Svoju je pomajku optužio i da surađuje s tabloidima.

Osim toga, ispričao je i o svojim danima u vojsci. Harry je tako priznao da je tijekom svoje druge ture u Afganistanu 2012. godine ubio 25 talibana. Dodao je kako na njih nije gledao kao na ljude, nego kao na 'šahovske figure koje je skinuo s ploče', a potom objasnio kako ne možeš ubijati ako na nekoga gledaš kao na čovjeka. Kazao je i kako mu ta činjenica ne pričinjava zadovoljstvo, no da se toga niti ne srami. Iako većina ljudi zna da je imao problema s drogom i alkoholom u mladosti, Harry je u memoarima otkrio da je kokain probao sa 17 godina. Harry kaže da je kokainom htio postići da osjeti nešto.

Dodajmo da je princ krenuo u medijski posao te je najavio još brojne projekte u kojima će javnosti dočarati svoj život i odrastanje.

