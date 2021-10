Kakav neobičan spoj: Upoznajte Metaklapu koja spaja klapsko pjevanje i heavy metal

Klapska pjesma već godinama, nakon što ju je UNESCO zaštitio kao nematerijalnu baštinu, pobuđuje interes javnosti ne samo kod nas, nego i u svijetu. No petorica klapskih pjevača prije četiri godine došla su na ideju da spoje dva naoko nespojiva glazbena izričaja – klapsku pjesmu i heavy metal. Rezultat je Metaklapa, grupa koja je nedavno snimila obradu velikog hita “Fear Of The Dark” Iron Maidena.



– Povezani smo odavno na različite načine, i rodbinski i prijateljski i klapski, a na klapskim druženjima i u opuštenoj atmosferi radost muziciranja zahvaća društvo. Izrone različite ideje i različite pjesme i onaj tko od malih nogu živi u klapskoj pjesmi često sluša pjesme kroz tu prizmu. Kad ste uz to strastveni metalac koji na svakom koncertu sudjeluje u vokalnoj izvedbi do iznemoglosti, spoj je neizbježan – priča nam Dino Demicheli, bas Metaklape. Osim njega tu su Davor Capković, Matej Pavlić (tenori), Tonko Podrug, Boris Capković (baritoni) i Ante Kovačević (bas).

– Naziv Metaklapa je igra riječi jedne naše jezičnoljubne obožavateljice kojom je htjela višeznačno obuhvatiti smisao naše vokalne skupine. Prefiks meta u starogrčkom znači “ono što je iza, što slijedi iza”, kao kod riječi metafizika ili metajezik (jezik drukčije razine od standardnog jezika). Tako Metaklapa znači ono što je u osnovi klapa, ali je i drukčije od klape, lišeno nekih klapskih značajki. Prvenstveno smo tu mislili na izvornu klapsku pjesmu i tematiku klapskog izričaja. Naravno, zgodno se tu uklopila očita mogućnost da se iščita i metal u tom nazivu – objašnjava Dino zgodnu igru riječi sadržanu u imenu Metaklape. Na albumu koji će uskoro objaviti Menart nalazi se deset obrada pjesama Iron Maidena, budući da je osnova heavy metal glazba, a s druge strane tu je melodiozna i puna klapska terca. Pomogao im je i Marko Matijević Sekul iz Manntre, koji je producirao album, ali i njemački menadžer Jochen Kuhling, zahvaljujući kojem će se album objaviti i u inozemstvu.

– Ovaj projekt podupire izdavačka kuća NoCut iz Njemačke i album je snimljen za sva tržišta koja oni pokrivaju, a posebno su fokusirani na Njemačku, Austriju i Švicarsku. Njihova je namjera prvenstveno projekt predstaviti vani, oduševljeni su idejom obrade metal pjesama na klapski način i smatraju da je to nešto jedinstveno što se ne može kopirati drugdje u svijetu. Kako nam kažu, već imaju odlične povratne reakcije na prva slušanja i žele nam priskrbiti što više internacionalnih fanova, a mi se ne bunimo. Zapravo se nadamo da će putem ovog neobičnog spoja ljudi vani poželjeti istražiti što je to klapska pjesma i shvatiti vrijednost tog izričaja koji je i UNESCO zaštitio kao nematerijalnu kulturnu baštinu. Priželjkujemo, naravno, da se projekt svidi i domaćoj publici te da dobijemo priliku predstaviti se uživo – priča nam Dino. Inače, svi članovi Metaklape su visokoobrazovani. Demicheli je profesor arheologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Kako kaže, njegovi studenti podržavaju Metaklapu.

– Glazba je univerzalna ideja i ne ometa nikoga od nas u obavljanju svojih poslova. Dapače, glazba ima jedinstvenu sposobnost da promijeni čovjekov ritam razmišljanja, rada, da ga potiče i čini kreativnijim u bilo čemu čime se bavi. To uvijek govorim i svojim studentima i potičem ih na razmišljanje o glazbi. Dosad sam dobio samo pozitivne reakcije od studenata na pjevanje općenito, kao i na projekt Metaklape. Držat ću se toga da su sve izraz iskrenog entuzijazma. Usklađivanje održavanja proba s našim poslovima uvijek je izazov – rekao je Demicheli i najavio da ćemo uskoro Metaklapu moći gledati i na nastupima uživo.