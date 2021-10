Uspješni glumac otkrio svoje dojmove o Lijepoj Našoj: ' Obožavam Hrvatsku'

Glumac Rami Malek (40) u razgovoru za In Magazin progovorio je o svojim dojmovima o Hrvatskoj. Naime, glumac je u rujnu prošle godine boravio tri tjedna u Sutivanu na otoku Braču, a u travnju ove godine je posjetio Zagreb. "Obožavam Hrvatsku, bio sam dva puta u dvije godine, posebna je, ljudi su gostoljubivi, topli i hvala što ste me primili. Sigurno ću se vratiti, ali neću vam reći kada", opisao je glumac.

Inače, Malek glumi u najnovijem nastavku Jamesa Bonda, filmu 'No Time to Die'. Njegova uloga je ona glavnog negativca, a i nju je komentirao. "Bio sam oduševljen što su mi dali tu priliku i čast, Bond je ipak jedinstven, to je ostvarenje sna. Blagoslovljen sam i jedva čekam da svi vide film", rekao je.

Malekova je najzapaženija uloga u filmu bila ona Freddieja Mercuryja u 'Bohemian Rhapsody', a za tu ulogu osvojio je i Oscara za najboljeg glavnog glumca. Još se pojavio i u filmovima 'Noć u muzeju', kao i u serijama 'Rat u kući', 'Pacifik', 'Alcatraz' i 'Mr. Robot' po kojoj je najzapamćeniji jer je igrao glavnog lika.

