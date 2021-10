HRT-ova loto djevojka otkrila svoj skriveni talent, mnogi muškarci bi joj pozavidjeli

1. Što ste oduvijek htjeli naučiti, ali niste dosad imali prilike?

Voziti helikopter

2. Koji je vaš skriveni talent?

Pucanje iz pištolja i pamćenje rođendanskih datuma

3. Kako bi se zvao vaš reality show?

Paula's reality tale

4. Na pusti otok smijete ponijeti samo tri predmeta, među kojima nije mobitel. Koje predmete

nosite sa sobom?

Mogu li umjesto toga ponesti tri frendice?

5. Kada biste bili nevidljivi, u kakve biste se avanture upustili?

Ništa drugačije nego sada

6. Kako se suočavate s lošim raspoloženjem?

Kao i Barney Stinson: "When I get sad, I stop being sad, and be awesome instead"

7. Kako prihvaćate kompliment?

Pozitivno, ako je s ukusom

8. Gdje se vidite za 10 godina?

S obzirom da mi se doslovno svake godine život i želje skroz izokrenu, nemoguće je procijeniti

9. Najdraži film?

Jedan od najdražih.. The usual suspects

10. Slano ili slatko?

Slano!

11. Kako najviše volite završiti dan?

Užasno umorna, tako najbolje zaspem

12. Smislite naziv horora u kojem ste vi glavni negativac.

(Not) Home Alone

13. Nabrojite tri vlastite mane.

Impulzivna sam, teško zaboravljam i često polazim od pretpostavke da svi razmišljaju kao ja, a

to najčesće nije tako

14. Kada biste bili superheroj na jedan dan, tko biste bili?

Eternals još nije izašao, ali Angelina Jolie utjelovljuje superjunakinju Thenu, ne znam kakva je,

ali Angie glumi tako da biram to

15. Najromantičnija stvar koju je za vas napravio partner?

To što nije bio romantičan :-)

VIDEO>>Kultna serija Seinfeld stiže na Netflix: Kramer je u pilot-epizodi zapravo bio Kessler