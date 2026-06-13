FOTO Maja Šuput pozirala u ružičastom bikiniju i pokazala odličnu figuru

Glazbenica i poduzetnica Maja Šuput ovaj vikend provodi na moru, a tim povodom pohvalila se svojom linijom i pokazala koje će bikinije nositi ovo ljeto. Maja je na jednoj fotografiji pozirala u ružičastom bikiniju ukrašenom detaljima od školjki i uživala u suncu i vjetru
Glazbenica i poduzetnica Maja Šuput ovaj vikend provodi na moru, a tim povodom pohvalila se svojom linijom i pokazala koje će bikinije nositi ovo ljeto. Maja je na jednoj fotografiji pozirala u ružičastom bikiniju ukrašenom detaljima od školjki i uživala u suncu i vjetru
Foto: Instagram
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Nekoliko sati prije ove objave, Maja je pokazala kako uživa u bazenu. U prvom planu je njezina zavidna figura, istaknuta u jednodijelnom kupaćem kostimu leopard uzorka, koji je pjevačica dodatno naglasila jednostavnim opisom sastavljenim od tri emotikona leoparda.
Nekoliko sati prije ove objave, Maja je pokazala kako uživa u bazenu. U prvom planu je njezina zavidna figura, istaknuta u jednodijelnom kupaćem kostimu leopard uzorka, koji je pjevačica dodatno naglasila jednostavnim opisom sastavljenim od tri emotikona leoparda.
Foto: Instagram
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Na fotografijama Maja pozira opušteno, smiješeći se dok se osvježava pićem, zaigrano prska vodu u bazenu te zavodljivo drži jagodu, jasno dajući do znanja da maksimalno uživa u odmoru.
Na fotografijama Maja pozira opušteno, smiješeći se dok se osvježava pićem, zaigrano prska vodu u bazenu te zavodljivo drži jagodu, jasno dajući do znanja da maksimalno uživa u odmoru.
Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram screenshot
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Foto: Instagram screenshot
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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