FOTO Maja Šuput pozirala u ružičastom bikiniju i pokazala odličnu figuru
Glazbenica i poduzetnica Maja Šuput ovaj vikend provodi na moru, a tim povodom pohvalila se svojom linijom i pokazala koje će bikinije nositi ovo ljeto. Maja je na jednoj fotografiji pozirala u ružičastom bikiniju ukrašenom detaljima od školjki i uživala u suncu i vjetru
Nekoliko sati prije ove objave, Maja je pokazala kako uživa u bazenu. U prvom planu je njezina zavidna figura, istaknuta u jednodijelnom kupaćem kostimu leopard uzorka, koji je pjevačica dodatno naglasila jednostavnim opisom sastavljenim od tri emotikona leoparda.