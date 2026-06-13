Stare gitare poznatih rock-zvijezda danas se na aukcijama prodaju za milijune dolara

Tko kaže da cijene instrumenata ne rastu drastično? Najbolja borba protiv inflacije ili niskih kamata u bankama upravo je kupovina instrumenata, pri čemu pomaže ako su njihovi vlasnici bili slavni glazbenici. I ako imate jako puno novaca. Jer da bi do takvih instrumenata danas došli, potrebni su vam (doslovno) milijuni dolara. Dobar primjer je kolekcija instrumenata gitarista Pink Floyda Davida Gilmoura, koji je 2019. na dražbi u New Yorku prodao 127 svojih gitara za 21 i pol milijuna dolara koje je donirao u dobrotvorne svrhe. Glavni hit tada je bila njegova poznata crna, radikalno preuređena gitara Fender Stratocaster iz 1969. godine, koja je od tada imala rekordan iznos za neku prodanu gitaru od 3,975.000 milijuna dolara. Samo sedam godina kasnije ista ta gitara (pre)prodana je na aukciji kuće Christie's za 14 i pol milijuna dolara, čime je postavila novi rekord kao najskuplja gitara ikad prodana na dražbi. Prije sedam godina kupio ju je Jim Irsay, vlasnik momčadi američkog nogometa Indianapolis Colts. Irsay je preminuo 2025., a prije dva mjeseca na dražbi je ponuđena njegova zbirka niza poznatih gitara, redom najpoznatijih gitarista, te popkulturna memorabilija koju je sakupljao. Svih 44 predmeta ponuđenih na dražbi prodano je, a ukupni prihod večeri iznosio je više od 84 milijuna dolara, uključujući proviziju aukcijske kuće. Spomenuti crni Fender Stratocaster -koji nije imao nekadašnji originalni "crni" vrat od rosewooda, jer ga je Gilmour nekoliko puta mijenjao, kao i tremolo, elektroniku, "pickupe" i još neke dijelove gitare - od sedamdesetih je koristio na ključnim albumima i turnejama Pink Floyda i u svojoj solo karijeri. Neimenovani kupac osvojio je ovaj instrument nakon otprilike 20 minuta intenzivnog nadmetanja. Time je nadmašen prethodni rekord postavljen 2020. na dražbi kuće Julien's, kad je akustična gitara Martin na kojoj je Kurt Cobain svirao s Nirvanom tijekom emisije MTV Unplugged, prodana za 6,01 milijun dolara.

Gilmour je crni Fender Stratocaster kupio u New Yorku 1970., kao zamjenski instrument, nakon što je oprema grupe Pink Floyd bila ukradena na početku njihove američke turneje. "Postala je moja glavna gitara koju sam koristio gotovo za sve, osim kada je postojao razlog da želim drugačiji zvuk", rekao je Gilmour 2018., prije prve aukcije. Taj "izgrebani i istrošeni" instrument tijekom godina prošao je brojne preinake i prilagodbe te se, nakon razdoblja provedenog na posudbi u Hard Rock Caféu kao izložbeni primjerak, ponovno našao u Gilmourovom rukama tijekom nastupa Pink Floyda na humanitarnom koncertu Live 8 u londonskom Hyde Parku 2005. godine, njihovom jedinom koncertu s Rogerom Watersom nakon 1981. godine. Ovo je bila samo jedna od četiri održane aukcije prije dva mjeseca, na kojima se prodavala kolekcija pokojnog ljubitelja glazbe Irsaya, a koja je bila jedna od najboljih zbirki gitara na svijetu. "Crni Stratocaster" nije jedini rušio rekorde, iako je plaćen najviše. Još četiri gitare na istoj dražbi ušle su među deset najskupljih ikad prodanih na aukcijama. Modificirana gitara na kojoj je Jerry Garcia svirao više od deset godina, uključujući i njegov posljednji nastup s grupom Grateful Dead, prodana je za 11,56 milijuna dolara. Jedna od gitara koje je Kurt Cobain koristio na albumima "Nevermind" i "In Utero" Nirvane, a na kojoj je svirao i u videospotu za pjesmu "Smells Like Teen Spirit", prodana je za 6,9 milijuna dolara. Na popis su se također uvrstile dvije gitare Erica Claptona: Gibson SG iz razdoblja grupe Cream, poznata pod nadimkom "The Fool", prodana za 3,003 milijuna dolara, te akustična gitara Martin na kojoj je svirao tijekom emisije MTV Unplugged 1994., prodana za 4,101 milijun dolara.

Na aukciji Irsayeve slavne imovine nisu bile samo gitare; originalni rukopis romana "On the Road" Jacka Kerouaca prodan je za 12,1 milijuna dolara, rukom pisani tekst pjesme "The Times They Are a-Changin" Boba Dylana za 2,5 milijuna dolara, a klavir Johna Lennona dosegao je cijenu od 3,2 milijuna dolara. David Gilmour nekada je, do 2019. ga je prodao, kod kuće imao i Stratocastera s rednim brojem 0001. Paradoksalno, tada je taj bijeli, potpuno originalni Strat iz 1954. godine prodan za 1,815.000 dolara, dok je spomenuti crni, mada radikalno preuređen, dosegao iznos od skoro četiri milijuna dolara, a nedavno i više od 14 milijuna. Ranije su se Claptonove ili Hendrixove gitare prodavale za astronomske brojke od nekoliko stotina tisuća dolara. Bijeli, oslikani Hendrixov Stratocaster iz 1965., teatralno zapaljen i uništen na pozornici Montereya 1967, prodan je 2012. na aukciji za 237.000 funti. Veliki iznos, ali ipak manji od 1,8 milijuna dolara za koliko je prodan Stratocaster koji je Hendrix svirao na Woodstocku 1969. No, danas se to čini kao "sitniš" spram novih rekorda. Kasnije je i Mark Knopfler prodao većinu svojih najpoznatijih gitara na široko reklamiranim aukcijama, a i u njegovom slučaju bilo je paradoksa.

Knopflerova rasprodaja gitarističkog arsenala samo je potvrdila ono što se čulo već 1978., a to je da je svijet dobio još jednog "gitarističkog heroja" čija će sviračka imovina s godinama dobivati status poželjne. Konkretno, njegova zaliha gitara i pojačala koje je sakupio tijekom 45 godina, uključivala je i neke instrumente koji su dosegnuli legendarnost onih poznatih gitara Knopflerovih starijih kolega. Na aukciji 2024. postigle su ukupnu cijenu od 11 milijuna i dvjesto tisuća dolara. Našla se među njima i jeftina crvena gitara Les Paul, Gibsonovo reizdanje iz 1983. s kojim je Knopfler svirao na Live Aidu, koje tada nitko nije volio jer je bila preteška, a zvukom i točnošću izrade niti približna legendarnim Gibsonovim modelima s kraja pedesetih, koju je Gibson tada pokušao kopirati. No, prodana je za vrtoglavih 592.200 funti, jer baš s tom gitarom Knopfler je 1985. snimio megahit "Money For Nothing". Tek kasnije je kupio "pravog", starog Gibson Les Paula iz 1959. (od Bobbyja Tencha iz Jeff Beck Group),koji je u Christie'su prodan za 693,000 funti. Te Gibsonove gitare napravljene između 1958. i 1960. godine i inače su najskuplje na tržištu, a činjenica da je ova od pedantnog Knopflera bila uščuvana i "kao nova", samo je pomogla da je se neki bogataš domogne i postigne novi rekord za taj model.

Budući da je stasao u novijem razdoblju pop-scene, Knopfler je godinama svirao i na odličnim instrumentima novih, manjih butik-proizvođača koje je zdušno reklamirao, poput Pensa-Suhr (Rudyja Pense i Johna Suhra, čija je gitara prodana za nikad prije postignutih 504.000 funti), a bio je i poklonik rastućeg brenda Schecter gitara. Naime, onaj poznati Knopflerov crveni Stratocaster na Live Aidu, prvim albumima i turnejama Dire Straitsa nije bio Fenderov, kao niti crveni Telecaster (prodan za 415.800 funti), nego model tvrtke Schecter, koje je početkom osamdesetih redovito svirao i Pete Townshend iz The Who. S godinama je Knopfler pokupovao još ozbiljnih instrumenata, poput Fender Telecastera iz 1952., a zarada koju je imao s Dire Straitsima dopuštala mu je birati između fino uščuvanih instrumenta, jer i sam je bio uredna "picajzla" koju nisu zanimale skrhane, pomalo uništene vintage gitare kakve su po pozornicama nosili njegove starije kolege. Drugim riječima, Knopfler je na rock scenu i pod svjetla reflektora stigao mlad godinama, ali "star" u duši i sviračkim ukusom, pa je tek kasnije nabavio važne instrumente iz povijesti proizvodnje gitara, koje je prije dvije godine prodao. "Vrijeme je da neke od svojih dragocjenih suputnika sa šest žica izvadim iz njihovih kofera i omogućim im nove avanture s novim vlasnicima. Bez sumnje, bit ću tužan gledajući ih kako odlaze, no proveli smo divne trenutke zajedno i ne mogu na svima odjedanput svirati", obrazložio je Knopfler svoje namjere u proglasu aukcijske kuće Christie's.

Kao da su se dogovorili, ili su ih nagovorili iz Christie'sa, skoro isto poručio je i David Gilmour prije svoje dražbe, a nakon nje objasnio zašto je sav prihod donirao neprofitnoj organizaciji ClientEarth; "Globalna klimatska kriza najveći je izazov s kojim se čovječanstvo suočava. Za nekoliko godina efekt globalnog zatopljenja bit će nepovratan. Nadam se da će prodaja ovih instrumenata pomoći ClientEarthu u njihovoj nakani. Trebamo civiliziran svijet za sve svoje unuke i one koji će doći nakon njih, u kojem će se na ovim gitarama moći svirati i uz njih pjevati".