FOTO Rijetko pojavljivanje domaćeg glazbenika kojem je strašna tragedija zaustavila karijeru, evo gdje je viđen
Poznata destinacija naših poznatih subotom je zagrebačka špica, a tamo smo ovog vikenda mogli vidjeti mnoge. Influencerica Petra, Meštrić, Jadranka Kosor, Anica Kovačević, Davor Miličić, samo su neki od njih. No, među njima se našlo i lice koje vidimo jako rijetko.
Domaći glazbenik Mladen Burnać već desetljećima djeluje na sceni, a sada se na špici pojavio u crnoj kombinaciji. Hlače, sako, šešir i sunčane naočale skrivale su ga pa smo ga jedva prepoznali.
Burnać posljednjih desetak godina njeguje dugu kosu i bradu u odnosu na imidž u periodu kad se počeo probijati na hrvatskoj glazbenoj sceni, što također doprinosi tome da ga je teže prepoznati. U vrijeme kada se počeo baviti glazbom Burnać je bio pjevač i gitarist u punk sustavu Brze banane koji je krajem osamdesetih bio jako popularan. No tad se dogodila tragedija koja je sve zaustavila. - 1989. godine smo imali prometnu nesreću u kojoj mi je poginuo brat. Zvao se Ante, zvali smo ga Zdravko, on je bio menadžer i tekstopisac benda. Jedan moj prijatelj Mišo je poginuo tamo i ja sam jedini preživio u tom autu - prisjetio se Mladen ranije u razgovoru za IN magazin.
Nakon oporavka u spomen bratu i prijatelju Mladen je objavio album imena 'Brze banane'. Objavio je i singl 'Oglasi' na kojem su mu kao gosti zapjevali Severina, Ivana Banfić i Sandi, koji su tad bili na počecima karijera. - Severina je toliko bila predana tome da je nabavila i plavu periku da bi bila u spotu. Bilo je simpatično da je došla s menadžericom, to joj je bila sestra. Onako, tek je počela, još ništa nije napravila, već je imala menadžericu - prisjetio se glazbenik.