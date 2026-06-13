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u vodicama

FOTO Nitko ne vjeruje koliko mu sliči! Vlado Kalember sa sinom došao na premijeru, a kasnije su zajedno i zasvirali

Vodice: Na prvoj ve?eri CMC festivala nastupio Vlado Kalember i Srebrna krila
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
13.06.2026.
u 09:56

Gledatelji su još jednom imali priliku vidjeti kako je nastalo stvaranje filharmonijskog hommagea jednom od najutjecajnijih skladatelja hrvatske glazbene povijesti

Ovogodišnji 18. po redu CMC festival započeo je projekcijom glazbeno-dokumentarnog filma Hitmaker -  Đorđe Novković  u prekrasnom ambijentu Centra za umjetnost i kulturu u Vodicama. Prikazivanju filma nazočili su župan Šibensko-kninske županije Paško Rakić, gradonačelnik Vodica Ante Cukrov, direktor diskografske kuće Croatia Records Želimir Babogredac kao i brojna poznata imena regionalne glazbene scene, među kojima su bili Neda Ukraden, Željko Bebek, Dražen Žerić Žera, Alka Vuica, Mia Dimšić, Vlado Kalember sa sinom Darianom, Sandi Cenov, Jurica Pađen i ostali.

Foto: Marina Pešić

Gledatelji su još jednom imali priliku vidjeti kako je nastalo stvaranje filharmonijskog hommagea jednom od najutjecajnijih skladatelja hrvatske glazbene povijesti. Deset bezvremenskih Novkovićevih hitova snimljeno je u legendarnim studijima Abbey Road u Londonu i Croatia Records Studiju u Zagrebu, u maestralnoj izvedbi Royal Philharmonic Orchestra pod ravnanjem dirigenta Stevea Sidwella i deset naših vrhunskih solista.

FOTO Odlična atmosfera! Evo tko je sve nastupio na prvoj večeri CMC festivala
Vodice: Na prvoj ve?eri CMC festivala nastupio Vlado Kalember i Srebrna krila
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Hitmaker je najveći diskografski projekt koji je osvojio publiku i struku. Uz film, objavljeno je CD i LP izdanje sa svih deset pjesama, a album je nagrađen s dva Porina: za Najbolji album s raznim izvođačima i za Najbolju snimku albuma, a nedavno je dobio nagradu Naxi zvezda za Regionalni projekt godine.

Na kraju projekcije okupljenima se obratila Klaudija Čular, glavna urednica Croatia Recordsa, koja je pozvala na pozornicu dio kreativnog i produkcijskog tima zaslužnog za nastanak filma. Publika je velikim pljeskom pozdravila Želimira Babogredca, idejnog začetnika cijelog projekta, ton majstora Gorana Martinca, Nedu Ukraden, Željka Bebeka, Vladu Kalembera, Miju Dimšić ton majstora u Abbey Roadu Zorana Veselinovića te snimatelja Tina Majnarića. 

Inače, nakon projekcije filma, održana je prva večer festivala na kojoj su nastupili Sanja Doležal i Vladimir Kočiš Zec, Crvena jabuka, ali i Srebrna krila s Vladom Kalemberom. Kalemberu se na pozornici pridružio i sin Darian na gitari. 

Vodice: Na prvoj ve?eri CMC festivala nastupio Vlado Kalember i Srebrna krila
12.06.2026., Vodice --Prva vecer CMC festivala u Vodicama.Publiku je digao na noge sa starim hitovima Vlado Kalember i Srebrna krila.Sa njima je nastupio i Kalemberov sin Dorijan. Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

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Ključne riječi
Vlado Kalember Vodice CMC festival showbiz

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