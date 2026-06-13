Večernji list
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FOTO Odlična atmosfera! Evo tko je sve nastupio na prvoj večeri CMC festivala
U Vodicama je sinoć započelo novo izdanje CMC festivala, a tijekom prve večeri svoje koncerte održala su brojna poznata imena.
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Odličnu atmosferu tako su stvorili Sanja Doležal i Vladimir Kočiš Zec, Vlado Kalember i Srebrna krila te Crvena jabuka.
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Izvođači su bili odlično raspoloženi, pa su svoje raspoloženje prenijeli i na publiku koja je uživala u brojni hitovima i pjevala s njima uglas.
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Djelić te atmosfere pogledajte u našoj fotogaleriji.
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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