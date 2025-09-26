Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 167
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
ŽIVOT NA VAGI

Kad se kandidati izvažu, uslijedit će šok! Nisu očekivali ovu situaciju: 'Stvarno nije fer'

Foto: RTL
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
26.09.2025.
u 16:50

Plavi tim, iako bez imuniteta, pokazao je koliko jako želi ostati u showu. „Dokazali su da nitko ne želi izaći iako će se to, nažalost, danas dogoditi. Izolacija je već dosta duga, svima fali obitelj, ali na posljednjem treningu pokazali su koliko mogu i koliko žele ostati ovdje“, kaže trenerica Mirna.

Večerašnje vaganje u 'Život na vagi' donosi napetost kakva se još nije vidjela ove sezone - dvoje kandidata napustit će show i svoj put nastaviti kod kuće! Svaki tim ima svoju crvenu liniju, što znači da se nitko ne može sakriti iza dobrog timskog rezultata i da kilogrami svakog pojedinca odlučuju njegovu sudbinu.

„Svi su se više-manje požalili da je ovaj šesti tjedan nekako kritičan - bilo fizički, psihički, a tu je i nostalgija za domom“, smatra voditeljica Antonija. I dok neki pokušavaju ostati pribrani, emocije su pred vagu uzavrele. „Sanjao sam da idem kući...“, otkriva Dominik dok Mare rezignirano poručuje: „Što bude bit će, ne sekiram se.“

Kad se kandidati izvažu, uslijedit će šok! Nisu očekivali ovu situaciju: 'Stvarno nije fer'
1/4

Plavi tim, iako bez imuniteta, pokazao je koliko jako želi ostati u showu. „Dokazali su da nitko ne želi izaći iako će se to, nažalost, danas dogoditi. Izolacija je već dosta duga, svima fali obitelj, ali na posljednjem treningu pokazali su koliko mogu i koliko žele ostati ovdje“, kaže trenerica Mirna. 

No nije sve bilo samo u kilogramima - natjecateljski duh i borba za nagradu dodatno su zagrijali atmosferu. „Kompetitivni su strašno i svatko je htio omastiti brk na tom janjetu... Oni su više gledali kako se okoristiti u toj situaciji, što mi je potpuno razumljivo - željni su dokazivanja, vole se nadmetati“, komentira Edo svoj tim.

A kad se kandidati izvažu, uslijedit će šok. „Valjda nikome nije padalo na pamet da se uopće može dogoditi ova situacija“, iznenađena je Antonija, a Mirna razočarano zaključuje: „Stvarno nije fer.“

Tko će napustiti 'Život na vagi', a tko nastaviti svoju borbu u showu - doznajte večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo! 

Prijatelj Halida Bešlića o njegovom zdravlju, otkrio i da mu supruga nije dobro: 'Nek im Bog pomogne'
Ključne riječi
showbiz RTL život na vagi

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još