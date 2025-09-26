FOTO Danijela Martinović iznenadila neočekivanim izdanjem, jedan komentar se posebno istaknuo

Domaća pjevačica Danijela Martinović, poznata po nježnim pop baladama, napravila je neočekivan zaokret i svoje pratitelje na Instagramu ostavila bez daha. Objavila je fotografiju u izdanju koje je daleko od onoga na što nas je navikla, pokazavši svoju buntovničku stranu. Odjevena u kožnu jaknu, crnu majicu s printom Marilyn Monroe, uske traperice i gležnjače na petu, Danijela je utjelovila pravu rock zvijezdu. Uz fotografiju je napisala i optimističan opis: - I sivi dani mogu biti plavi - sugerirajući da se i u tmurnim trenucima može pronaći razlog za promjenu.

Reakcije na ovu odvažnu promjenu imidža nisu izostale, a društvene mreže užarile su se od pozitivnih komentara. Obožavatelji su bili jednoglasni u oduševljenju, obasipajući je komplimentima poput "Uvijek lijepa". Ipak, jedan se komentar posebno istaknuo i savršeno sažeo dojam: "Woow... pa ti si, Danijela, rokerica u duši". Pohvale su stigle i od kolega s estrade, a među prvima se javila pjevačica Nina Badrić, koja je kratko i jasno izrazila svoje divljenje riječju "Predivna". Najnoviju Danijelinu objavu možete pogledati OVDJE.

FOTO Ovakvu Danijelu Martinović još niste vidjeli! Dekolte do pupka i seksi haljina istaknuli su vitku liniju

Iako je Danijela izgradila karijeru u pop žanru, proslavivši se s grupom Magazin, njezina ljubav prema žešćem zvuku nije tajna. Kroz godine je diskretno davala do znanja da privatno cijeni rock glazbu, no rijetko je tu stranu pokazivala u javnosti. Da se ne radi o prolaznom stilskom izletu, potvrdio je i njezin partner, inspektor Josip Plavić. On je ranije ove godine u medijima otkrio da je Danijela strastvena zaljubljenica u rock. - Stvarno je rokerica, voli tu glazbu, razumije ju i dobro pjeva - izjavio je Plavić, dodavši kako je uvjeren da bi bila jednako uspješna i u tom žanru. Njegove riječi sada dobivaju na težini, a Danijelina fotografija postala je potvrda njezine autentičnosti.