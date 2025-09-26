Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 38
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
ROKERICA U DUŠI

FOTO Danijela Martinović iznenadila neočekivanim izdanjem, jedan komentar se posebno istaknuo

ARHIVA - 2015. Split: Pjevačica Danijela Martinović
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/15
VL
Autor
Vecernji.hr
26.09.2025.
u 08:00

Popularna splitska pjevačica Danijela Martinović oduševila je pratitelje i kolege s estrade objavivši fotografiju u dosad neviđenom rokerskom izdanju.

Domaća pjevačica Danijela Martinović, poznata po nježnim pop baladama, napravila je neočekivan zaokret i svoje pratitelje na Instagramu ostavila bez daha. Objavila je fotografiju u izdanju koje je daleko od onoga na što nas je navikla, pokazavši svoju buntovničku stranu. Odjevena u kožnu jaknu, crnu majicu s printom Marilyn Monroe, uske traperice i gležnjače na petu, Danijela je utjelovila pravu rock zvijezdu. Uz fotografiju je napisala i optimističan opis: - I sivi dani mogu biti plavi - sugerirajući da se i u tmurnim trenucima može pronaći razlog za promjenu.

Reakcije na ovu odvažnu promjenu imidža nisu izostale, a društvene mreže užarile su se od pozitivnih komentara. Obožavatelji su bili jednoglasni u oduševljenju, obasipajući je komplimentima poput "Uvijek lijepa". Ipak, jedan se komentar posebno istaknuo i savršeno sažeo dojam: "Woow... pa ti si, Danijela, rokerica u duši". Pohvale su stigle i od kolega s estrade, a među prvima se javila pjevačica Nina Badrić, koja je kratko i jasno izrazila svoje divljenje riječju "Predivna". Najnoviju Danijelinu objavu možete pogledati OVDJE.

FOTO Ovakvu Danijelu Martinović još niste vidjeli! Dekolte do pupka i seksi haljina istaknuli su vitku liniju
ARHIVA - 2015. Split: Pjevačica Danijela Martinović
1/24

Iako je Danijela izgradila karijeru u pop žanru, proslavivši se s grupom Magazin, njezina ljubav prema žešćem zvuku nije tajna. Kroz godine je diskretno davala do znanja da privatno cijeni rock glazbu, no rijetko je tu stranu pokazivala u javnosti. Da se ne radi o prolaznom stilskom izletu, potvrdio je i njezin partner, inspektor Josip Plavić. On je ranije ove godine u medijima otkrio da je Danijela strastvena zaljubljenica u rock. - Stvarno je rokerica, voli tu glazbu, razumije ju i dobro pjeva - izjavio je Plavić, dodavši kako je uvjeren da bi bila jednako uspješna i u tom žanru. Njegove riječi sada dobivaju na težini, a Danijelina fotografija postala je potvrda njezine autentičnosti.

Prijatelj Halida Bešlića o njegovom zdravlju, otkrio i da mu supruga nije dobro: 'Nek im Bog pomogne'
Ključne riječi
showbiz pjevačica Rock'n'roll stil Danijela Martinović

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Svečano otvorenje 66. Splitskog ljeta
PRIVATNI ŽIVOT SMIJENJENOG MINISTRA

FOTO Supruga Vilija Beroša iza sebe ima propali brak, a s njim je dobila još dvoje djece. Evo kako je pričala o njemu

Optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda danas bi trebalo početi raspravljati o osnovanosti optužnice protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša, poduzetnika Hrvoja Petrača i još šestorice suokrivljenika. Tim smo se povodom prisjetili privatnog života bivšeg ministra i njegove supruge s kojom je prije nekoliko godina pozirao na naslovnici jednog časopisa pod naslovom "Junak nacije i nježni suprug".

Beograd: Tijana Matić organizirala je promociju prvog spota za pjesmu "Kralj"
Video sadržaj
U BEOGRADU

Popularni srpski pjevač i supruga sudarili se s autobusom, s teškim ozljedama su prevezeni u bolnicu

Prizor na mjestu nesreće bio je stravičan. Vatrogasne ekipe morale su intervenirati kako bi iz uništenog automobila izvukle pjevača i njegovu suprugu. Oboje su bili pri svijesti, no zadobili su teške tjelesne ozljede. Prema izjavama svjedoka, vatrogasci su nekoliko minuta dozivali Lazića, govoreći mu da ne zatvara oči dok su mu stavljali medicinski ovratnik i previjali glavu

Učitaj još