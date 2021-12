Jovana prvi put progovorila o odnosu s Goranom Bogdanom: ‘Znam da sam subjektivna...‘

Beogradska glumica Jovana Stojiljković (29) jedna je od glavnih glumica u novoj seriji "Područje bez signala", koju je Dalibor Matanić režirao po scenariju romana Roberta Perišića.

To je njen prvi projekt u Hrvatskoj nakon što je s uspjehom glumila u nekoliko hit-serija u Srbiji, a zanimljivo je da uz nju glumi i naš Goran Bogdan (41), s kojim je u vezi od 2017. godine. Premda oboje ne vole govoriti o svojoj vezi, Jovana je za Gloriju ispričala kako joj je bilo glumiti s njim.

- Ovaj put nemamo puno zajedničkih scena, no bilo mi je veliko zadovoljstvo opet s njim snimati jer je stvarno dobar glumac. Znam da sam subjektivna, ali doista mi je drago kada s njim mogu dije­liti kadar. Ugodno mi je jer osjećam njegovo povjerenje. Svaki put kad sam u nedoumici, ako nisam sigurna je li uloga za mene, volim se posavjetovati s Goranom. Uvijek želim čuti njegovo mišljenje - kazala je Jovana koja je o samom snimanju u Dugoj Resi i Glini kazala kako joj je jedno od najljepših.

- Radili smo od jutra do večeri pa nisam stigla puno razgledati, osim što sam jedan dan otišla do Tesline rodne kuće. Ekipa je bila sjajna, brzo su me prihvatili i učinili da se osjećam kao kod kuće. A u ekipi serijala, snimljenog prema istoimenom romanu Roberta Perišića, uistinu su vodeća imena hrvatske, ali i regionalne kine ­ matografije: osim Bogdana tu su i redatelj Dalibor Matanić i producentica Ankica Jurić Tilić, Rene Bitorajac, Krešimir Mikić, Tihana Lazović, Izudin Bajrović i drugi.

