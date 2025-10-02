VIDEO Hrvatica oduševila u njemačkom Voiceu, znamo je i s nastupa na Dori

Hrvatsko-švicarska pjevačica Bernarda Bruno ovog je vikenda nastupila u showu ''The Voice of Germany'' i oduševila publiku i žiri. Već u prvim sekundama izvedbe pjesme ''Fighter'' Christine Aguilere podigla je publiku na noge, a emocije su preplavile dvoranu. Stolice mentora okretale su se gotovo odmah, a zasluženo se izborila za prelazak u idući krug natjecanja. Ispod videa na YouTubeu nizali su samo riječi pohvale.

''Nevjerojatan nastup, čisti talent'', ''Kakva zvijer! Sjajna izvedba'', ''Svojim glasom otkinula je strop dvorane i pronijela poruku cijelom svijetu. Super!'', ''Volim njen glas. Definitivno joj je mjesto u finalu'', ''Nevjerojatna žena i fantastična izvedba'', samo je dio komentara. Inače, ovo je drugi put da se Bernarda pojavljuje na njemačkom Voice. Prije 7 godina došla je do polufinala.

Bernarda je rođena slijepa zbog visokog očnog tlaka koji joj je uništio očni živac. Odrasla u Švicarskoj, prošla je više od 30 operacija u nadi da će joj se vid vratiti, no nijedna nije bila uspješna. Štoviše, tijekom jednog od zahvata tragično je izgubila i oko.

Unatoč svemu, njezina nada ne jenjava. "Glazba mi je pomogla u najtežim trenucima. U pjesmama bih pronašla snagu da ustanem i borim se. Dok god živim, postoji nada. Moj san je da ću jednog dana moći vidjeti", izjavila je nakon jednog od svojih prvih nastupa koji su dirnuli milijune. Njezina priča nije priča o tami, već o pronalaženju svjetla u glazbi, vjeri i nezaustavljivoj volji za životom.

Njezina glazbena ambicija seže daleko izvan jednog televizijskog showa. Bernarda je dugogodišnja zaljubljenica u Eurosong, a na korak do ostvarenja tog sna bila je već sa 17 godina, kada je 2011. osvojila drugo mjesto na švicarskom nacionalnom izboru s pjesmom "Confidence". Svoju priliku tražila je i na hrvatskoj Dori, gdje se natjecala više puta. Upravo je jedna od tih epizoda ispisala zanimljivu eurovizijsku sudbinu. Njezina pjesma "All of My Love", koju je napisala s proslavljenim autorom Borislavom Milanovim, prvotno je bila prijavljena za Doru, no odbor ju nije odabrao. Ipak, pjesma je pronašla svoj put do Malte i pjevačice Destiny, koja je s njom postala jedan od glavnih favorita za pobjedu na Eurosongu 2020. Bernarda nije dopustila da je to obeshrabri; naprotiv, stala je na eurovizijsku pozornicu kao prateći vokal za Destiny, pokazavši iznimnu profesionalnost i podršku.

Snagu za sve životne i profesionalne izazove Bernarda pronalazi u dubokoj vjeri, zbog koje je upisala i studij teologije. Otvoreno govori o tome kako joj molitva i razgovor s Bogom pomažu da prebrodi teške trenutke, pogotovo u glazbenoj industriji koju opisuje kao "dijelom zaista zločesto poslovanje puno boli i iskušenja". Njezina duhovnost nije ograničena samo na gospel, žanr koji nikada neće napustiti, već vjeruje da se kršćanska poruka može pronaći i u komercijalnoj glazbi. Svoj talent koristi i za promicanje vrijednosti u koje vjeruje, što je pokazala izvedbom pjesme "Welcome on Earth", posvećene nerođenom djetetu, na berlinskom Hodu za život. "Snaga da se nastavim boriti i nadati najboljem dolazi iz vjere. Ako uskrsnemo, više neće biti bolesti, smrti, boli ni sljepoće, čemu se zaista radujem", poručuje Bernarda.

Glazbena svestranost jedna je od njezinih najvećih odlika. Iako je mnogi prepoznaju kao moćnu soul pjevačicu, Bernarda se ne boji zakoračiti u nove žanrove. To je dokazala nastupom na Festivalu dalmatinske šansone u Šibeniku, gdje je s pjesmom "Olujna noć" osvojila čak tri nagrade. Priznala je da je tu pjesmu, koja nije njezino autorsko djelo, "morala naučiti voljeti", no iskustvo joj je pokazalo da posjeduje talent i za taj glazbeni izričaj. Kao kantautorica, napisala je više od 250 pjesama, a posjeduje i apsolutni sluh, što joj uvelike olakšava stvaralaštvo.