Josip Brekalo u bračnu je luku uplovio 2021. godine, a kum mu je bio kolega nogometaš

Uzbudljiva transfer saga oko novog kluba Josipa Brekala je napokon došla do svoga kraja. Kako je za Večernji list potvrdio izvor blizak igraču, povremeni hrvatski reprezentativac je sve dogovorio sa splitskim Hajdukom, na putu je za Split te će do kraja sezone biti na posudbi u to klubu!

Ovo bi svakako predstavljalo veliko pojačanje za bijele, čiji čelnici nisu olako odustali od dovođenja Brekala koji je već bio spreman vratiti se na Maksimir. Brekalo je odbio Olympiacos, Salernitanu i klub iz MLS-a. Hajduk će mu pokriti plaću i platiti 200.000 eura naknade Fiorentini za šestomjesečnu posudbu. Dokumentacija je upravo završena između dvaju klubova, objavio je stručnjak za transfere Nicolo Schira.

Josip Brekalo Talentirani mladić podrijetlom je iz Dervente, a njegovi preci su iz Širokoga Brijega. Inače, i Brekalov otac Ante (nadimak mu je Šargija) bivši je nogometaš koji je nastupao za omladinske selekcije bosanskohercegovačke nogometne reprezentacije. No, on je svoju karijeru završio kao 21-godišnjak nakon što je ranjen na bojištu.

Tijekom svoje omladinske karijere nastupao je za sve selekcije Hrvatske od 14 do 21 godine, osim one do 20 godina. Sa selekcijom do 17 godina nastupao je na Europskom prvenstvu 2015. i Svjetskom prvenstvu 2015., sa selekcijom do 19 godina na Europskom prvenstvu 2016., a sa selekcijom do 21 godine na Europskom prvenstvu 2019. godine.

Za A selekciju hrvatske nogometne reprezentacije debitirao je 15. studenoga 2018. u utakmici UEFA Lige nacija protiv Španjolske koju je Hrvatska pobijedila 3:2. Njegov prvi gol za A selekciju bio je 8. rujna 2020. u istom natjecanju i to protiv Francuske od koje je Hrvatska izgubila rezultatom 4:2.

Što se tiče njegovog privatnog života, 17. srpnja 2021. oženio se za djevojku Dominiku Kralj, s kojom je 2. lipnja iste godine dobio i kćerkicu Niku.

"D&J 17.07.21", napisao je nogometaš tada u opisu fotografija na kojima pozira sa svojim suprugom. Na prvoj fotografiji supružnici nasmijani plešu, dok je na drugoj fotografiji s njima i nogometaš Borna Sosa koji je bio Josipov kum.

Proslava se održala u zagrebačkom hotelu Westin, a za prvi ples mladenci su odabrali pjesmu "Jedina ljubav", Dalmatina i Mihaela Starčevića.

Inače, Josipova supruga je ponovno trudna, a to je bio i jedan od razloga zašto se htio ranije vratiti u Hrvatsku, jer bi Dominika bebu na svijet trebala donijeti u lipnju, a par je htio da se beba rodi u Zagrebu.

