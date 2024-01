Jole podijelio obiteljsku fotografiju i pokazao oca kojeg ne viđamo često, za to je imao poseban razlog

Popularni splitski glazbenik Joško Čagalj Jole svoje roditelje ne pokazuje često, no očev rođendan nije propustio čestitati javno pa je tako podijelio slatku obiteljsku fotografiju na kojoj je s roditeljima Ivom i Ivanom, suprugom Anom i djecom Ivom, Emom, Tiom i Ivanom Lukom.

''Sretan rođendan, tata'', napisao je Jole u opisu fotografije.

Brojni pratitelji u komentarima su izražavali čestitke Ivanu.

Joško Čagalj Jole nije samo popularni izvođač, nego je tijekom pola stoljeća karijere postao brend koji je pomno izgradio. Jedan od faktora njegova uspjeha i je dobar tim koji je okupio od prve uspješnice “Duša od papira” s kraja devedesetih. Kako u svakom poslu treba imati i malo sreće, u njegovom slučaju to je bilo uho Doris Drgović, koja ga je čula na jednoj privatnoj zabavi i pitala zašto ne pokuša napraviti nešto više od svoje karijere.

- Odgovorio sam joj da zapravo ne znam, da me zanima suradnja s Tončijem Huljićem ali da sam čuo da je nedodirljiv i nedostupan, na što se samo nasmijala te uzela moj broj telefona. Za dva dana nazvao me Tonči. I što smo se prije 25 godina dogovorili u 15 minuta, vrijedi do dandanas. A s vremenom smo postali i dobri prijatelji - prisjetio se Jole u jednom našem intervjuu. - Tonči mi nikada nije uvjetovao da moram pjevati samo njegove pjesme, što pokazuje njegovu širinu i korektnost u poslu i jedan je od marljivijih i poštenijih ljudi koje poznajem! Tu je i moj menadžer Pero Kozomara, koji mi je napisao nekoliko uspješnica, blisko surađujem i s Vjekoslavom Huljić, imam i sjajan bend koji me prati… Zahvaljujući tom dobrom timu možemo ugodno vrludati u aranžmanima pa smo imali različitih uspješnica - od pop i zabavnih pjesama do tamburaških. U toj poslovnoj sinergiji svatko ima svoje mjesto, a na meni je da odlučim što ću pjevati i da to na najbolji način donesem publici uživo ili u spotu - kazao je.

Joško Čagalj Jole na nastupima pršti od energije, a ona nije samo dio imidža koji želi ostaviti, već je vanjski odraz njegove osobnosti. Bio je vrlo živ i kao dijete - znao je dokraja odlijepiti sa zida komad olabavljene tapete, zaletiti se biciklom u zid ili na vruću peć poslagati plastične autiće pa bi se rastopili - ali tu potrebu za akcijom s odrastanjem je usmjerio u glazbu. On je naprosto kralj zabave i intenzivne komunikacije s publikom.

- Roditelji su prepoznali moje zanimanje za glazbu pa su me s pet godina upisali u glazbenu školu u Njemačkoj, gdje sam se i rodio, da bih naučio sviratiklavir i flautu - otkrio je Jole tom prilikom.

