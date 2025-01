Jeza na Novoj TV: Jedna ozbiljna televizija mora držati do raznolikosti, a ne svesti program na sapunice i njihove reprize

"Svi smo mi Dudeki" // HRT 1 - pet ruža Kad nije padala kiša, a trebala je za potrebe snimanje, došli su vatrogasci i polijevali set. Djeca su, pak, birala posebne bijele kamenčiće koji su "glumili" tuču, isto kao i bomboni. U pakiranju, doduše, nisu bili samo bijeli pa su crvene i plave djeca mogla pojesti. "Specijalni" su to efekti iz 70-ih godina prošlog stoljeća, a kojima su se jednom prilikom poslužili tvorci legendarne serije "Gruntovčani". Detaljno su opisani, kao i cijeli proces kako je ta serija nastala, ali i kako je postala fenomen koji fascinira sve do danas u dokumentarnom filmu "Svi smo mi Dudeki", a koji je premijerno emitiran prošlog tjedna u povodu velike 50. obljetnice od početka emitiranja ove kultne serije.

Ovaj odličan potez HRT-a treba itekako pohvaliti jer je već i samo prisjećanje na legendarnog Dudeka, Regicu, Cinobera, Presvetlog, Babicu i ostale likove izmamilo gledateljima osmijeh na lice, a sam dokumentarac je napravljen veoma zanimljivo i kvalitetno. Osim što su opisane razne anegdote, poput već spomenute umjetne kiše, prikazano je koliko su "Gruntovčani" bili i ostali važni. Također, pokazana je genijalnost u jednostavnosti Mladena Kerstnera, koji je napisao scenarij, ali i umijeće redatelja Kreše Golika. Dokumentarac se prisjetio i svih glumaca, kao i najboljih scena, a od kojih se mnoge i danas citiraju. Zapravo je nevjerojatno da su "Gruntovčani" imali samo deset epizoda jer bi se danas moglo pomisliti da su se, s obzirom na trag koji su ostavili, emitirali godinama. Očito ima nešto u onome što su mnogi nostalgični gledatelji u komentarima napisali o tome kako se "takve serije danas više ne rade", posebice kad se uzme u obzir koliko je ljubavi i truda uloženo u svaku od epizoda.

Pod istim nebom // NOVA TV - četiri kaktusa Uspoređujući nekad i danas, nije ni čudo da su gledatelji ponekad frustrirani onime što im se na televizijama nudi. Nikad više izbora, a kao da se nema što gledati. To se posebice odnosi na kvalitetnu domaću produkciju, što dokazuje i Nova TV čiji je programski sadržaj u siječnju čista jeza. U redu, početkom godine se uvijek malo uspori tempo, nakon finala reality showova u prosincu. No i domaće serije su još na pauzi, što u konačnici rezultira s gotovo osam (!?!) sati turskih sapunica dnevno. Da, osam. I to ne u vremenu od 0 do 24, nego od podneva do 23 sati navečer. Dakle, u tom periodu, od ukupno 11 sati, gotovo osam se vrte "Divlje srce", "Zlatni kavez" i novitet - "Pod istim nebom". I nitko ne kaže da ne treba emitirati turske sapunice za ljubitelje takvog sadržaja, ali čak će se i najveći obožavatelji složiti da - što je previše, previše je. Još jedna u nizu zaista nije bila potrebna. Jer jedna ozbiljna televizija mora držati do programske raznolikosti, a ne svesti program na sapunice i njihove reprize, a status čuvati s odličnim informativnim programom koji je praktički jedino što se ističe u ovom moru neraznolikosti. Pa tu nema filmova, nema kvizova, nema showova, nema obrazovnog sadržaja, nema ničega…

Sjene prošlosti // RTL - dva kaktusa Na pauzu kreću i RTL-ove "Sjene prošlosti" iz opravdanog razloga - jer na RTL u siječnju već tradicionalno stiže rukomet. Logična je odluka da se na gura premijerni sadržaj u prime timeu, no ono što nije logično je da ta serija još uvijek traje jer je komotno mogla završiti do rukometa pa i ranije. Kada se serija tek počela emitirati, gledatelji su je dočekali s popriličnim oduševljenjem jer je predstavljala konačno nešto drugačije i novo. Unatoč nekim klišejima i gafovima, cijeli se projekt mogao smatrati poprilično uspješnim, no i najbolje serije su znale podbaciti kada bi se njihova radnja krenula u nedogled razvlačiti bez smisla samo kako bi se popunila minutaža. A upravo se to događa "Sjenama prošlosti" u kojima se dobar dio svake epizode temelji na usporednim "flashbackovima" iz proteklih epizoda. Štoviše, često se ide toliko daleko da se nešto u epizodi dogodi i onda se desetak minuta kasnije likovi toga prisjećaju i onda se ista scena opet prikazuje i to traje po nekoliko minuta. Lijepo je biti ponosan na nešto što si napravio i prirodno je htjeti da to traje što dulje, ali ovo je već postalo nakaradno do te mjere da se neke scene kroz nekoliko epizode vrte po desetak puta. U konačnici, kada bi se sva prisjećanja izbacila, serija bi vjerojatno trajala duplo kraće, što bi bio puno bolji i kvalitetniji put od ovoga.

Larin izbor // DOMA TV - tri kaktusa Govoreći o nemogućnosti puštanja nečega što je odavno trebalo pustiti, valja podsjetiti da se na Domi i dalje vrti "Larin izbor", serija stara više od 15 godina. Što zapravo ne bi bila loša ideja, da Doma TV ima ikakvu ideju i viziju. Možda uopće nije loš put za taj program da se mogu pogledati već pomalo zaboravljene serije ili da se na taj program, recimo, prebaci dio turskog sadržaja, što bi onda otvorilo programski prostor na Novoj TV. No ovako se čini kao da se program samo trpa po principu "daj što daš, samo da se nešto emitira", što je suludo.

