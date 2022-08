Jesu li tvorci serije 'Zauvijek susjedi' znali da će njihovi likovi zauvijek ostati na malim ekranima?

Vrtlarica / HRT 1 - TRI RUŽE

Titulu “zaštitnog lica” neke emisije ili cijelog tematskog područja nije lako steći, barem ne opravdano jer mnogo se puta takva i slična priznanja dijele šakom i kapom bez previše razloga. No, ako je netko taj atribut zaslužio onda je to Kornelija Benyovsky Šoštarić, voditeljica emisije “Vrtlarica”, koju gledatelji dobro prepoznaju po tome što se već deset godina na malim ekranima pojavljuje u vrtlarskim rukavicama, sa škarama za biljke u ruci ili nekim drugim vrtlarskim alatom. “Kada sam prije 20 godina na Agronomskom fakultetu u Zagrebu diplomirala vrtlarstvo i oblikovanje pejzaža, posla u mojoj struci bilo je malo. Većina ljudi mislila je da je vrt nešto što može oblikovati svatko prema svom ukusu i znanju, a o angažmanu stručnjaka razmišljali su rijetki”, govori sama Benyovsky Šoštarić u prošlotjednoj emisiji o oblikovanju vrta. No, upravo su se zahvaljujući njoj brojni gledatelji tijekom godina educirali o vrtlarstvu, a riječ je o jednoj od onih emisija koje imaju gotovo identičan format već godinama i kao takve odlično funkcioniraju. Štoviše, većinu emisije pred kamerama je samo Kornelija Benyovsky Šoštarić, uz ponekog gosta, koja svojim mirnim i staloženim glasom gledateljima otkriva sve tajne vrtlarstva, a time je zasigurno privukla pozornost čak i onih koji sami nemaju vlastiti vrt. Tako je, primjerice, prošlotjedna emisija bila posvećena oblikovanju i dizajnu vrta pri čemu su prezentirani zahtjevniji i jednostavniji primjeri, govorilo se o školi vrtnog dizajna u Beču, izradi malih vrtnih terasa i sjenica…

ISTRAGE ZRAKOPLOVNIH NESREĆA / RTL 2 - DVIJE RUŽE

Samo zabava! Tim sloganom koji se vrti i tijekom svakih reklama (a kojih nije malo), reklamira se RTL 2, no moram priznati kako osobno smatram da taj program nije ostvario svoj puni potencijal kao zabavni program RTL-a, nego većinom služi kao platforma za emitiranja repriza i to uglavnom već puno puta pogledanih serija. Štoviše, “zabava” je na ovom programu često sinonim za "trash", što ne može biti daleko od istine. Zato mi je bilo drago vidjeti da se vikendom ujutro emitiraju “Istrage zrakoplovnih nesreća”, dokumentarna serija koja se inače prikazuje na National Geographicu. Bilo bi dobro da se pod “zabavni sadržaj” češće počinju podrazumijevati ovakva kvalitetna produkcija razne tematike i formata. Čak i ako nekoga zrakoplovne nesreće uopće ne zanimaju, raznolikost i svježina je više nego potrebna!

Zauvijek susjedi / NOVA TV - TRI KAKTUSA

Gledajući televizijski program Nove TV, na pamet mi je palo jedno pitanje - jesu li tvorci serije “Zauvijek susjedi” prije 15-ak godina kada se ona i snimala, znali da će ti likovi uistinu ZAUVIJEK biti susjedi na malim ekranima? Jer se ne nadzire kraj emitiranja tih epizoda - unedogled! U redu, nešto se reprizirati mora, ali ova humoristična serija, u čijem opisu stoji da je bila prva takva dnevna hrvatska serija, već lagano postaje konkurencija RTL-ovoj “Zabranjenoj ljubavi”, ”“Krim timu 2” i “Krv nije voda”. Čini se da i Nova TV svoju vječnu seriju za trku mora imati, a najgore je to što se uopće ne emitira u nekom opskurnom terminu, nego ni manje ni više nego dva puta dnevno i to ujutro i popodne. Vjerojatno da ne bismo nešto novo propustili?

UDOMI ME / HRT 2 - DVIJE RUŽE

“Svaki pas u skloništu ima neku svoju priču, ali svima im je zajedničko to da su njihove priče zapravo priče o najgorima među nama ljudima”, tim riječima scenaristica i redateljica Maja Fišter u zadnjoj epizodi svoje dokumentarne serije “Udomi me” objedinjuje sudbine svih životinja o kojima je i napravila svih osam epizoda. Prošlog se ponedjeljka emitirala posljednja i treba priznati da je Fišter sasvim solidno zaokružila priču kojoj se posvetila, a za čiju je realizaciju provela šest mjeseci s ekipom u Skloništu za nezbrinute životinje grada Zagreba. Možda bi se netko mogao zapitati ima li ta tema potencijala za toliko epizoda, no treba reći kako je svaka bila dovoljno kratka i sažeta da bude zanimljiva, a nisu se tematizirale isključivo sudbine mačaka i pasa već i divljih životinja, poput lisica, zmija i ptica... U svakom slučaju, ova je emisija potvrdila jedan od osnovnih novinarskih postulata - da za dobru priču nije uvijek potrebno otići na drugi kraj svijeta, one se nalaze i u našem susjedstvu!

