Franka Batelić i Vedran Ćorluka imaju razlog za slavlje! Evo što je pjevačica objavila na Instagramu

Pjevačica Franka Batelić na Instagramu je podijelila objavu koja je mnoge raznježila. Naime, objavila je fotografiju sina Viktora, kojeg je dobila u braku s bivšim reprezentativcem Vedranom Ćorlukom. Viktor je ovih dana proslavio šesti rođendan.

- Već pušemo 6. svjećicu. SRETAN ROĐENDAN našem velikom dečku. Grlimo te danas najjače dok nam još daš - napisala je Franka uz fotografiju na kojoj dječak u rukama drži loptu.

Foto: Instagram

Nedavno se Franka javila se iz daleke destinacije. Naime, Franka je sa suprugom, našim bivšim nogometnim reprezentativcem Vedranom Ćorlukom otputovala u New York gdje ih je dočekala prava zimska kulisa.

Jedan od najuzbudljivijih gradova na svijetu pogodila je snježna oluja, a prizori bijelih ulica i automobila zatrpanih snijegom brzo su se našli na Frankinom profilu. Iako romantičan i fotogeničan, snijeg joj je odmah zadao i male probleme. Franka se, naime, kroz šalu požalila kako nije ponijela adekvatnu obuću za takve vremenske uvjete, pa joj je šetnja snježnim ulicama Manhattana bila nešto izazovnija nego što je planirala. Unatoč hladnoći, dobro raspoloženje nije izostalo, a Franka je s osmijehom dijelila trenutke iz grada koji nikad ne spava, čak ni pod snježnim pokrivačem.

Tijekom boravka u New Yorku Franka se susrela s rođakinjom, s kojom je ovjekovječila veseli zajednički trenutak. Slobodno vrijeme par je iskoristio za šetnje gradom. Od klasičnih njujorških križanja do večernjih prizora obasjanih semaforima i svjetlima automobila, Franka je pokazala koliko uživa u energiji metropole, bez obzira na niske temperature i snijeg pod nogama. Vrhunac njihova putovanja svakako je bio odlazak u kazalište. Franka je otkrila da je gledala predstavu "Čekajući Godota", u kojoj glume Keanu Reeves i Alex Winter.

Podsjetimo, Franka je nedavno podijelila obiteljske uspomene objavivši niz fotografija koje prikazuju nju i njezinog brata Nikolu Batelića ispred božićnog drvca kroz tri različite godine njihova djetinjstva. Stare, pomalo izblijedjele fotografije odišu toplinom i nostalgijom, prikazujući brata i sestru u preslatkim pidžamama i svečanim kombinacijama, s osmijesima od uha do uha dok poziraju pokraj okićenog bora. Uz objavu, pjevačica je napisala dirljivu poruku u kojoj se zahvalila svojim roditeljima i noni "na najtoplijim, najnježnijim, najsretnijim sjećanjima". Naglasila je kako tu istu čaroliju danas pokušava oživjeti i sa svojim klincima, postavljajući retoričko pitanje: "jer ima li išta ljepše od dječjeg ozarenog lica na božićno jutro?".

Kao savršen kontrast starim uspomenama, Franka je u galeriju dodala i suvremenu fotografiju svoje djece, sina Viktora i kćeri Grete.

FOTO Najmoćnija hrvatska odvjetnica prava je ikona stila: Obožava Chanel, YSL i prati modne trendove

Iako se njihova lica ne vide u potpunosti, fotografija prikazuje malene kako sjede na podu ispred bora u identičnim zelenim pidžamama, stvarajući tako predivnu paralelu s njezinim vlastitim djetinjstvom. Ovim potezom Franka je simbolično pokazala kako se obiteljske tradicije i toplina blagdana prenose s generacije na generaciju, stvarajući nove uspomene koje će njezina djeca jednog dana također s nostalgijom gledati. Na kraju je svim svojim pratiteljima poželjela sretan i blagoslovljen Božić.

Objava je u kratkom roku izazvala lavinu pozitivnih reakcija i komentara. Pratitelji su bili oduševljeni toplom obiteljskom atmosferom i iskrenim emocijama koje je Franka podijelila. "Bože lijepih mališana", "Divni, od srca sretan i blagoslovljen Božić", samo su neke od poruka koje su se nizale. Mnogi su istaknuli kako obožavaju "estetiku retro Božića", a jedna pratiteljica se čak prisjetila i zajedničkih dana iz prošlosti: "Ajmee.. vratila si me u dane vrtića s ovom trećom slikom". Komentari su potvrdili da je pjevačica uspjela prenijeti emociju i podsjetiti mnoge na važnost obiteljskih vrijednosti, posebice u vrijeme blagdana.