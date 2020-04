'KOZMOS IMA PLAN'

Jelena Veljača vratila se u svoj stan i pokazala posljedice potresa

"Netko me nominirao da stavim umjetnost koju imam doma. Ne znam više, sorry, koji je to tag i tko je to bio. Ali ova slika Saše Šekoranje na kojoj piše kozmos ima dobar plan iza koje i oko koje je pukao zid u potresu, a ona je ostala stamena i netaknuta, možda je najbolja umjetnost za ovo proljeće. Saša, volim te", napisala je Veljača