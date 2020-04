Ella Dvornik najavila da ide na užasno agresivnu dijetu: 'Pretjeruješ ženo'

Blogerica Ella Dvornik odlučila skinuti kilograme dok je u kućnoj karanteni. Iako mnogi vjeruju da Elli stvarno ne treba dijeta, ona je odlučila postiti 36 sati kako bi pročistila organizam od prejedanja.

“Sinoć sam krenula s 36-satnim fastingom. Mislite da ću izdržati do sutra do 13 da ne pojedem ništa?” započela je Dvornik objavu i nastavila

“Charles mi stalno namjerno priča o sendvičima, ali iskreno, začudo… uopće me ne mami. Inače kad mi netko zabrani nešto, ja to odmah moram, ali izgleda da sam odrasla pa ni to više ne funkcionira. Uglavnom, čistim se! Jedino što sam pojela danas su waya probiotik i kava! ” i dok su je neki obožavatelji podržali mnogi su joj pisali da pretjeruje te da je tek rodila i ne treba odmah biti na strogoj dijeti.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Ella je nedavno ponovno bila meta kritičara na društvenim mrežama zbog fotografije malene kćerkice Lumi Wren. Ponosni tata Charles Pearce je svoju dvomjesečnu kći fotografirao te objavio fotku, a ispod toga je nastala prava rasprava. - Lumi Wren je sretna zbog vikenda - napisao je radosni otac, a pratiteljica je uzvratila: "Ali zato vi još uvijek niste otkrili kamilicu i gazu...Tuga". Nije trebalo puno vremena da joj Ella uzvrati.

- Lumi nema nikakve upale, možda joj se stvorio krmeljčić od spavanja. Ali zato si fakat morala zumirati. Ok, svi imamo previše vremena pa je oprošteno što tražiš mane bebama na Instagramu - napisala joj je, a prijepiska je ubrzo uklonjena. Međutim, još jedna pratiteljica je napisala isti komentar koji je također izazvao oštre reakcije. "Umijte to dijete u kamilici zbog krmeljića. Dobronamjeran savjet", napisala je ona. "Je*ote ovih svraka što se našle komentirati", "Zašto neki ljude prate druge da bi pljuvali po njima", "Ludih žena, dijete ide zumirati i tražiti joj mane, bolesnice", "Tužno je kako je narod negativan danas", samo su neki od upućenih komentara u raspravi.