Jelena Veljača prisjetila se rođenja svoje Lene: Govorili su mi da pazim da će to tako ostati zauvijek

Glumica i scenaristica Jelena Veljača emotivno se prisjetila dana kada je rodila kći Lenu te je napisala status u kojem se prisjetila dana kada je malena došla na svijet.

- Moj zauvijek datum 15.12. Onaj kad sam postala mamica i kad se rodila moja najdivnija najčudesnija najdraža curica. Kad je bila beba prvi se mjesec svog života udebljala više od kile, i ja sam joj stalno tepala da je kolačić. Govorili su mi da pazim da će to tako ostati zauvijek - ali ja nisam mogla prestati jer je bila slatka kao kolačić i tako je ostala do danas ne samo Lena Miša Kristijana već i cookie i patuljčica. Ovaj smo rođendan bolesne, pa smo sami doma već danima, ali ima neke magije i u tome, samo ona i ja, kao onda u rodilištu kad su me molili da pustim bebu i naspavam se, a ja nisam dala jer je bila zima i dolazio je Božić a ja sam na poklon dobila najsavršenije čudo od svih - kćer i htjela sam samo piljiti u nju i paziti na nju - napisala je Jelena na Instagramu i objavila nekoliko fotografija s kćeri Lenom. U nedavnom intervju koji je Jelena dala za Klix. ba povodom sudjelovanja na Konferenciji za mame - MAMF koja se održala u Sarajevu u svibnju pričala je o izazovima majčinstva.

- Majčinstvo krade ženi sav identitet koji je stvorila prije no što je postala majka, i svaka od nas koja rodi morat će se grčevito bori da zadrži pravo da bude i ono što je bila prije no što je preuzela tu mitsku ulogu Mame. To je najveća zamka i najveći izazov, i razlog zbog kojih se brakovi slamaju, odnosi pucaju a žene postaju frustrirane - rekla je Jelena. Osvrnula se u intervju i na to koliko je teško biti žena na ovim prostorima i rade li ženi sebi preveliki pritisak da sve rade samostalno.

- Biti žena je u svakom dijelu svijeta teško. Osim neravnopravnosti koja je upisana u zajedničkoj memoriji i navikama, tu su i nerealna očekivanja društva koja i dalje postoje. Naime, kad su žene izašle na tržište rada, nakon Drugog svjetskog rata, ustalilo se očekivanje da rade jednako radno vrijeme kao muškarci, ali se nije dekonstruirala i rekonstruirala njihova uloga u obitelji. Obitelj kao tradicionalna odnosno konvencionalna tvorevina posebno je okrutna za žene danas: jer većinom one kuhaju, organiziraju obitelj, komuniciraju sa zaposlenima unutar obitelji ako ih ima (spremačice, vozači, tete koje peglaju, čiste, kuhaju, student koji drže repeticije, učitelji jezika, treneri). - rekla je Jelena i dodala:

- Zaposlena žena je tako prividno dobila ista radna prava- ali ne i istu plaću, a ni status kao muškarac- ali generacije naših mama i prijateljica, pa i mi sada, odrađuju zapravo paralelno dva posla. Smatram pravim čudom činjenicu da postoji toliko uspješnih profesionalki koje imaju obitelj. To je za mene dokaz da su žene superiorna bića. (smijeh) Ali, kad maknemo šalu na stranu, silno je važno da se osvještava neravnopravnost u kući.

