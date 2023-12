Naš glazbenik o kćerkici koju je dobio u 58. godini: 'Svakom bih u mojim godinama to preporučio'

Dalmatinski slavuju iz Rišpeta ovog su tjedna ponovno napunili Lisinski i još jednom pokazali zašto su veliki miljenici publike.

Iza njih je godina puna nastupa, ali ljetni koncert u Opatiji posebno im se urezao u pamćenje.

''Gdje smo se ja i dotični dogovorili da je njegova buduća, nada se, odabranica reći da. Tako da smo imali prosidbu na koncertu. I to je bilo jako lipo, emotivno, čak sam ja gutao knedle'', kazao je Ivo Amulić za Inmagazin. Osnivač Rišpeta Pero Kozomara i Amulić prijatelji su već 30 godina, a tijekom godina bilo je puno zanimljivih priča i anegdota.

- Išli smo u Austriju, a u Sloveniji se desilo to da smo u jednom malom autiću putovali. Bila je noć i pukao nam je remen od vode, od ventilatora onih što hladi motor i zagrijao se motor i sad šta ćemo. Stojimo in the middle of the nowhere. I meni je palo na pamet skinuo sam se do gola, izvadio onaj laštik iz mojih donjih gaćica i stavio umjesto remena koji je pukao na tome. I možete misliti, na remenu mojih gaćica smo stigli do tamo, ispričao je Ivo i otkrio da mu je ovo najljepši period života.

Popularnog pjevača je, priznaje, pomladila, trogodišnja kćerkica Dina.

- Skinuo sam 7-8 kg, počeo sam upotrebljavati ruke i noge jer pužem dosta po kući, skupljam, skidam tako da.. Svakome tko može u mojim godinama preporučio bih da napravi dijete, preporučio je Ivo.

Podsjetimo, Amulić je postao otac u srpnju 2020., kada je njegova supruga Sandra Kekez rodila kćerkicu Dinu.

Pjevač iz prvog braka već ima kćer Hanu i sina Mihovila. Prije pet godina postao je i djed, kada mu je kći Hana rodila unučicu Elu za koju kaže da ih sve mota oko malog prsta.

