Jelena Veljača komentirala objave kako je #Spasime pokrenula zbog osobne promocije

Na Facebook stranici Zagrebačke vijesti osvanula je danas objava s naslovom kako Jelena Veljača odustaje od predsjedničke kandidature. U objavi između ostaloga piše kako je producentica u ožujku osnovala građansku inicijativu #Spasime uz podršku premijera Andreja Plenković te kako je to napravila u svrhu osobne promocije zbog ulaska u predsjedničku utrku.

– Ona je trebala biti projekt HDZ-a i dijela civilnih udruga za razbijanje lijevog biračkog tijela. Stvari su se promijenile nakon EU izbora jer se Plenković našao u velikim problemima – piše u objavi Zagrebačkih vijesti. Dodaju i kako je Nada Murganić bila zadužena za promociju Veljače, a kada je na njezinu poziciju došla Vesna Bedeković, ona je zaustavila sve projekte Veljačine inicijative i onemogućila joj političku promociju na račun poreznih obveznika.

Ova Facebook stranica u objavi piše i da su u javnost dospjele informacije da Jelena zanemaruje svoje dijete i opija se u Beogradu. Zamolili smo Jelenu Veljaču za komentar o navedenim informacijama.

Foto: Facebook

– Rekla bih da su teorije zavjere i trolovi u javnom prostoru zapravo smiješni do jedne granice, a s druge strane mislim da ljudi koji objavljuju ovakve stvari, a koje su notorne laži i kleveta koja je kazneno djelo, vrlo opasni jer mislim da su oni svjesni da su to laži. Širenje svjesnih laži u javnom prostoru bi trebalo oštro sankcionirati. Ovdje je riječ o Facebook stranici i treba saznati tko je iza toga i to je cijeli proces u koji se meni ne upušta jer, tko s djecom liježe, budi se popišan. S druge strane, ako pustimo ovakve stvari da prođu nekažnjeno, ništa nismo postigli – kaže Jelena koja je sve prijavila Facebooku i njezina odvjetnica radi na ovome te će saznati kakav se pravni lijek može poduzeti.