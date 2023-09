Jelena Rozga otkrila tajnu svog izgleda: 'Puno spavam i ne pijem alkohol'

LJUBAV JE NA SELU

Bahra zamjerila Stjepanu da ne pazi na čistoću: 'Bojim se nove šuge'

- Evo Stjepane, mi smo htjele da se posteljina presvuče, da bude malo svježije za nas. Trebalo bi i oprati prozore, mogla se naći neka ženska ruka da to malo poredi prije našeg dolaska, rekla mu je Bahra, a Stjepan je dodao da je on čekao njih da dođu i to naprave. - Ja kao tvoja 'zlatna djevojka' nisam trebala doći i to doživjeti - poručila mu je i Ranka.