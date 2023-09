Barbara Nola o bolnom gubitku: 'Teško je, pokušavam biti aktivna i brinuti se o voljenima'

U ponedjeljak, 2. listopada na HTV-u kreće nova dramska serija "Gora" o timu gorskih spašavatelja čije akcije, kao i privatni život pratimo u 22 nastavka. U svakoj epizodi oni se bave novim slučajem potrage i spašavanja, iza čega nerijetko stoje ilegalne aktivnosti, prirodne nepogode, nemar i nepromišljenost, ali i vedrije teme poput vječno nepripremljenih turista. No osim spašavanja života i sprječavanja većih nesreća, naši junaci imaju osobne probleme, ljudi su u teškim životnim situacijama, otuđeni, osamljeni i neki kojima je teško zatražiti pomoć. Jednu od glavnih uloga u "Gori" glumi Barbara Nola, kojoj će to biti prva televizijska uloga nakon smrti supruga Lukasa Nole, koji je preminuo u studenom prošle godine. Barbara je odigrala i manju ulogu u njegovu posljednjem filmu "Escort", koji će uskoro imati zagrebačku premijeru.

Kako biste opisali seriju, ali i svoju ulogu?

Serija će biti zanimljiv i za naše prilike jako atraktivan spoj akcije i međuljudskih odnosa. Da pojasnim, u svakoj epizodi naši heroji iz HGSS-a imaju barem po jedan slučaj spašavanja unesrećenih i to je jako dinamično i dobro prikazano i režirano, a s druge strane kroz te akcije upoznajemo naše junake i dinamiku njihovih prijateljskih, pa i ljubavnih odnosa. Uz to, tu smo i mi ostali, njihove obitelji i cijeli niz lijepih, ali i teških trenutaka koje su i posljedica te njihove predanosti poslu kojim se bave. Oni su junaci, a to uzima cijelog čovjeka i nije uvijek lako biti suputnik tih ljudi. U seriji se otvara i cijeli niz tema kojima se kod nas još uvijek rijetko bavi, kao što su vršnjačko nasilje, online nasilje, smjene generacija, ravnopravnost spolova itd., da ne spojlam dalje našim gledateljima. Priroda također ima važnu ulogu u ovoj seriji i neprocjenjivo je važno da smo toliko snimali na pravim lokacijama i u vanjskim prostorima jer to toliko pridonosi cijeloj atmosferi serije. Gorski kotar je bajkovito lijep i mističan, tako da ostaneš osupnut tom ljepotom i snagom. Glumim Katarinu, majku glavnog junaka. Mi smo ta neka centralna obitelj u seriji i već u prvim epizodama dogodi nam se nešto vrlo teško i dramatično, tako da smo nosili taj jedan dramski moment serije, u kojoj ima i puno humora.

Kako je izgledalo samo snimanje, čini se da je bilo prilično zahtjevno? Koliko ste se trebali pripremati?

Bilo je zahtjevno, meni prije svega psihički zbog već navedenog i dosta me emotivno iscrpljivalo. Ali obožavam intenzivne uloge i procese rada pa mi je bilo divno. Ekipa na setu bila je sjajna i kako smo nekoliko mjeseci živjeli u Gorskom kotaru, jako smo se povezali. Oni glumci koji su glumili gorske spašavatelje imali su i intenzivne fizičke pripreme.

Mislite li da će možda ova serija ljude više zainteresirati za Gorski kotar? Može li dakle ova serija imati i turističku svrhu?

Nadam se da će imati i turističku svrhu. Gorski kotar i dalje je pomalo skriveno blago, čarobni dragulj. Vidjeti medvjeda koji trči šumom, srnu kako mirno prelazi noću preko zebre, to je stvarno neprocjenjivo.

Već je prošlo skoro godinu dana otkako nas je napustio vaš suprug Lukas. Kako se danas osjećate, kako se nosite s gubitkom?

Teško. Od dana do dana. Puno radim i to mi pomaže jer se moram fokusirati na likove koje igram i njihove živote. Pokušavam biti aktivna i brinuti se o voljenim ljudima oko sebe i o sebi. To se naravno ne može preboljeti i to je tako kako je.

Na ovogodišnjem Pulskom festivalu predstavljen je posljednji Lukasov film "Escort", u kojem imate manju ulogu. Lukas ga ja uspio završiti prije smrti, je li bio zadovoljan njime? Kako ste vi zadovoljni filmom?

Da, uskoro će biti i zagrebačka premijera i tome se neizmjerno veselim. Toliko je veličanstveno to da nam je Lukas ostavio još jedan film. I to film kojim je ujedinio sve čime se kroz svoju umjetnost bavio. Film je izrazito žanrovski, uzbudljiv triler s erotskim momentima i pomaknutim likovima, a onda u jednom momentu postane ludi art koji djeluje poput halucinacije glavnog lika. Glumci na čelu sa Živkom Anočićem su maestralni. Hrvojka Begović, mlada Lena Medar, Krešo Mikić, Igor Kovač, Bariša, Butijer, ma baš majstorska ekipa. Film je nekako i dječački razigran i opet mračan prikaz naše tranzicijske stvarnosti. Nitko u njemu nije nevin, ni ovi bogati i povlašteni ni ovi koji se osjećaju prevareno i gubitnički. Film izgleda fenomenalno. Mladi snimatelj Frane Pamić, kojemu je ovo prvi dugometražni film, stvarno ga je genijalno snimio.

Lukas je i napisao scenarij, jeste li i vi bili uključeni u pisanje, je li vas pitao za mišljenje?

Ma ja sam samo vjerni čitatelj koji je uvijek prvi dobijao tek napisane stranice. Da uvijek smo pričali o scenariju koji piše i tu i tamo bi neku moju sugestiju Lukas poslušao, u smislu da se nešto ne razumije ili da još malo doda ali to su sve sitnice. Lukas je bio izrazito vizualni redatelj i sve je scene vidio u glavi i tako pisao. Naravno da je korigirao stvari u radu s glumcima ali zapravo je većinu toga već dok je pisao imao izrežirano.

To je još jedan film koji je sniman u koprodukciji sa zemljama iz regije. Zašto je kod nas uvijek teško doći do novca za filmove i serije, dok se, primjerice, u Srbiji snima puno više nego kod nas?

Ne znam zašto. Meni su koprodukcije odlične jer upoznam nove sjajne ljude iz našega posla. Ovog sam puta uz ostale upoznala rad divnog makedonskog kompozitora Aleksandra Pejovskog. Ovo ostalo vam ne znam odgovoriti. Mislim da se u Srbiji puno više novca ulaže u TV serije i to, koliko sam upoznata, država podržava i traži, ali zapravo nisam dovoljno upućena da bih komentirala.

Zanimljivo je da je ovo još jedan od Lukasovih filmova o odnosu čovjeka prema nasilju. Je li mu to bio glavni motiv u filmovima?

Pa moglo bi se nekom ozbiljnijom analizom, za koju mislim da će je u skorije vrijeme neki mladi filmski teoretičar i napraviti, uglavnom moglo bi se reći da je u svakom Lukasovu filmu na neki način tema bila odnos pojedinca prema nasilju u društvu. Da to objasnim, trebalo bi mi malo više vremena tako da neću ni pokušavati ovako ukratko.

Punih 30 godina vjerni ste kazalištu Gavella. Ove godine imali ste i premijeru predstave "Kralj Ubu". Koje nove projekte pripremate?

Upravo spremamo predstavu za otvaranje Male scene. Premijera će biti 27. listopada. Tekst "Kozmički žongleri" Kalmana Mesarića adaptirao je i režira Ivan Penović, jedan od najboljih i najposvećenijih redatelja mlađe generacije. Jako smo uzbuđeni i puni entuzijazma za sve to.

