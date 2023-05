Jedva čekamo da odvrnemo pojačalo elektične gitare u Rijeci

Jedan od najznačajnijih jazz-rock gitarista ovog dijela Europe s V3 triom, kojeg uz njega čine Ivan Kukić na basu i Jan Stefanovski na bubnjevima oduševio je sinoć zagrebačku publiku u Tvornici kulture sa selekcijom V3 trio i Leb i Sol repertoara te jedinstvenom gitarskom tehnikom kojom vješto kombinira etno-jazz, rock, jazz-fusion i blues.

Koncert u Tvornici prvi je u nizu proljetne turneje Vlatka Stefanovskog i V3 Tria. Slijede koncerti u Rijeci 19. svibnja (HKD na Sušaku), 20. svibnja u Ljubljani (Cvetličarna) i 21. svibnja u Osijeku (Krov Kulturnog centra).

"Posebno smo se radovali ovoj turneji, baš smo pozitivno nabrijani" rekao je Vlatko Stefanovski koji se sa svojim bandom priprema za sutrašnji koncertu u Rijeci. "Radujemo se, Rijeka je rockerski grad, jedva čekamo da odvrnemo pojačalo tamo, bit će to savršena atmosfera. S mojim dečkima je to drugačiji karakter koncerta od mojih akustičnih koncerta, a riječka publika će to znati cijeniti " rekao je Stefanovski.

Vlatkova maestralnost seže u melodije koje malo tko može odsvirati upravo radi njegove jedinstvene fuzije etna, jazza, bluesa i rock glazbe. Stefanovski ima dugogodišnju uspješnu karijeru. Kao član grupe Leb i sol snimio je 13 albuma. Spajanjem tradicionalne makedonske glazbe i rocka, ušli su u povijest kao jedan od najpoznatijih bandova bivše Jugoslavije, a pjesme poput: Devetke, Jovano Jovanke, Aber Dojde Donke postale su evergreeni makedonske glazbe i zadužili su zauvijek makedonsku kulturu.

Ni samostalna karijera Vlatka Stefanovskog nije ništa manje impozantna. Od razlaza grupe Leb i Sol izdao je 15 albuma. Poznat je diljem svijeta po svojoj nevjerojatnoj izvedbi na gitari i suradnji s vrhunskim, svjetski poznatim glazbenicima kao što su: Tommy Emmanuel, Stochelo Rosenberg, Miroslav Tadić, Theodosii Spassov, Jan Akkerman i drugi. Suradnja s Miroslavom Tadićem kojoj se posvetio proteklih dvadesetak godina bacila je novo svjetlo na akustičnu gitaru i istraživanje makedonske tradicionalne glazbe. Nedavno je u rasprodanim Lisinskim predstavio i nesvakidašnju glazbenu fuziju nastupajući s folklornim ansamblom Tanec.

Stefanovski je dobitnik državne nagrade Makedonije za životno djelo u kulturi i umjetnosti “11. oktobar”, a dobitnik je i počasnog doktorata za umjetnost koje mu je dodijelilo glasovito Sveučilište Sv. Kirila i Metodija iz Skopja. Vlatko Stefanovski se također može pohvaliti svjetskim uspjesima koje je postigao pišući glazbu za film, kazalište i balet. Glazbu za ruski film "Put na Sunce" redateljice Yesim osvojio je dvije nagrade na Berlinskom filmskom festivalu 1999.

Ulaznice možete nabaviti u sustavima Eventim i Mojekarte.

